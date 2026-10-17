Terna rivede al ribasso: rinnovabili al 63% nel 2030, consumi elettrici a 338 TWh

Il sistema elettrico italiano si avvicina al 2030 con un quadro più nitido, ma anche più sobrio rispetto alle attese degli anni scorsi. Terna, il gestore della rete di trasmissione nazionale, ha aggiornato le proprie proiezioni nello scenario Best Estimate per il 2030: le fonti rinnovabili potrebbero coprire il 63% della domanda elettrica complessiva, un traguardo che coincide con gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). Ma la notizia più rilevante non è il dato sulle rinnovabili — è la revisione al ribasso dei consumi. Lo scenario 2030 rinnovabili Italia tracciato da Terna indica una domanda elettrica ferma a 338 TWh, inferiore a quanto stimato nelle versioni precedenti. Un segnale che vale la pena leggere con attenzione, perché dice qualcosa di preciso su come sta evolvendo il sistema energetico del paese.

Cosa prevede lo scenario Terna per il 2030

Lo scenario elaborato da Terna — costruito in collaborazione con Snam, con cui è stato definito un quadro unitario e condiviso — proietta l’Italia verso un sistema elettrico in cui le fonti rinnovabili coprono quasi due terzi della domanda. Il 63% è un numero che, sulla carta, soddisfa gli impegni assunti dall’Italia in sede europea attraverso il PNIEC. Non è un obiettivo banale: significa che entro quattro anni il paese dovrà aver installato e integrato una quantità significativa di nuova capacità da solare, eolico e altre fonti pulite.

Il punto critico, però, riguarda il denominatore di quella percentuale. La domanda elettrica complessiva attesa per il 2030 è stimata a 338 TWh. Rispetto alle proiezioni precedenti, si tratta di una revisione al ribasso: i consumi cresceranno meno di quanto ipotizzato in passato. E questo cambia la prospettiva su quanto sia effettivamente difficile raggiungere il 63%.

In termini pratici: se la domanda cresce meno, serve installare meno capacità rinnovabile per raggiungere la stessa quota percentuale. Il target rimane lo stesso, ma il percorso per arrivarci è, almeno in teoria, meno ripido. Questo non significa che il lavoro sia già fatto — siamo ancora lontani dal traguardo in termini di installazioni effettive — ma il margine di manovra è diverso da quello che si ipotizzava qualche anno fa.

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Perché i consumi elettrici crescono meno del previsto

La revisione al ribasso della domanda elettrica non è un dato neutro: riflette tendenze concrete che stanno modificando la traiettoria del sistema energetico italiano. Tra i fattori che, secondo le analisi disponibili, incidono su questa dinamica ci sono l’efficienza energetica, la penetrazione delle auto elettriche — più lenta rispetto alle stime ottimistiche di qualche anno fa — e lo sviluppo dei data center, che aggiungono carichi ma in modo più graduale di quanto previsto.

L’efficienza energetica gioca un ruolo spesso sottovalutato. Edifici meglio isolati, elettrodomestici più efficienti, sistemi di illuminazione a LED diffusi capillarmente: tutto questo abbassa il fabbisogno elettrico per unità di servizio prodotto. Non elimina la crescita dei consumi, ma la rallenta. In un paese come l’Italia, dove il parco immobiliare è in larga parte datato, i margini di miglioramento sono ancora ampi — e i risultati si vedono progressivamente.

Sul fronte della mobilità elettrica, le aspettative degli anni scorsi si sono scontrate con la realtà del mercato. Le vendite di auto a batteria stanno crescendo, ma non ai ritmi che molti scenari ottimistici prevedevano. I prezzi, l’autonomia percepita, la disponibilità delle infrastrutture di ricarica e le abitudini di acquisto degli italiani stanno modulando questa transizione in modo più graduale. Meno auto elettriche in circolazione significa meno elettricità assorbita dal settore dei trasporti rispetto alle proiezioni iniziali.

I data center rappresentano invece una variabile in crescita, ma con tempistiche e localizzazioni che non sempre coincidono con i piani. L’Italia sta attirando investimenti in questo settore, ma la trasformazione in carico elettrico effettivo richiede tempi tecnici e autorizzativi che allungano i tempi di impatto sulla rete.

Il 63% è davvero raggiungibile? Cosa dice lo scenario

Raggiungere il 63% di copertura rinnovabile sulla domanda elettrica entro il 2030 è tecnicamente possibile, ma non automatico. Lo scenario Best Estimate di Terna è una proiezione costruita su ipotesi plausibili, non una certezza. Tra le condizioni necessarie ci sono: un ritmo sostenuto di installazioni di fotovoltaico e eolico, una semplificazione delle procedure autorizzative — che in Italia restano tra i principali colli di bottiglia — e lo sviluppo parallelo delle infrastrutture di rete per integrare fonti variabili come il sole e il vento.

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La rete di trasmissione è un elemento cruciale che spesso rimane in secondo piano nel dibattito pubblico. Più rinnovabili significa più energia prodotta in luoghi e momenti non sempre coincidenti con dove e quando viene consumata. Senza investimenti adeguati nelle linee di trasmissione, negli impianti di accumulo e nella gestione della rete, anche una quota elevata di rinnovabili installate può tradursi in inefficienze, congestioni e curtailment — cioè energia prodotta ma non utilizzata perché la rete non riesce ad assorbirla.

È su questo fronte che il lavoro di Terna si intreccia direttamente con gli scenari che pubblica: le proiezioni servono anche a pianificare gli investimenti infrastrutturali necessari. Il documento degli scenari pubblicato da Terna è parte integrante del processo di pianificazione della rete, non un esercizio accademico.

Cosa cambia rispetto alle previsioni precedenti

La revisione al ribasso dei consumi attesi non è necessariamente una cattiva notizia, ma va interpretata correttamente. Da un lato, conferma che l’efficienza energetica sta producendo effetti reali nel sistema. Dall’altro, segnala che alcune trasformazioni — soprattutto nell’elettrificazione dei trasporti — procedono più lentamente del previsto. Per le politiche industriali e climatiche, questo ha implicazioni pratiche: i piani di sviluppo delle rinnovabili e delle reti devono essere calibrati su una domanda reale, non su proiezioni ottimistiche che poi non si materializzano.

Il fatto che Terna e Snam abbiano costruito uno scenario congiunto è un segnale metodologico rilevante: gas naturale ed elettricità non sono sistemi separati, e la transizione energetica richiede una visione integrata. Le scelte su quanto gas mantenere nel mix, su come gestire i picchi di domanda, su dove investire in stoccaggio dipendono da come evolve la domanda elettrica e da quanto velocemente crescono le rinnovabili.

Quello che emerge dallo scenario 2030 di Terna è, in sostanza, un quadro più realistico rispetto all’entusiasmo delle previsioni di qualche anno fa. Il target del 63% rimane alla portata, ma richiede scelte concrete e continuità nelle politiche energetiche. La domanda più bassa del previsto aiuta sul piano percentuale, ma non elimina la necessità di accelerare sulle installazioni, sulle reti e sullo stoccaggio. Il percorso è tracciato; la velocità di marcia dipende ancora da decisioni che si prendono adesso.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.