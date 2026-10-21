Nasce Open SB, la società benefit per il fotovoltaico e i servizi energetici integrati

Open SB è la nuova società benefit che unisce fotovoltaico e servizi energetici integrati. Nata il 6 ottobre 2026 da quattro aziende leader, serve le PMI italiane con sol

Il 6 ottobre 2026, a Napoli, è stata presentata Open SB: una nuova società benefit nata dall’integrazione di quattro realtà già attive nel settore energetico. L’obiettivo dichiarato è passare da un’offerta centrata esclusivamente sul fotovoltaico a un insieme strutturato di fotovoltaico e servizi energetici integrati, capace di rispondere a una domanda crescente da parte del settore commerciale e industriale italiano.

Quattro aziende, un unico soggetto

Open SB riunisce ECO The Photovoltaic Group, Aurea, 3E e Zani Group: quattro realtà che, pur avendo storie e radicamenti territoriali distinti, convergono sotto un’unica struttura societaria con sede a Cremona. La distribuzione geografica non è casuale: ECO e Zani Group operano principalmente nel Nord Italia, mentre 3E copre la Campania e il Centro-Sud. Una composizione che, sulla carta, consente al gruppo di presidiare buona parte del territorio nazionale senza sovrapposizioni.

La forma giuridica scelta — la società benefit — implica che l’ente si impegna statutariamente a perseguire, accanto all’obiettivo economico, finalità di beneficio comune. Non è una semplice certificazione di immagine: in Italia, le società benefit sono disciplinate dalla Legge 208/2015 e devono rendicontare annualmente il proprio impatto su persone, comunità e ambiente. Resta da vedere, nei prossimi bilanci di sostenibilità, come Open SB tradurrà questo impegno in dati concreti.

Perché espandersi oltre il fotovoltaico

Il punto di partenza del progetto è esplicitamente legato alla domanda di mercato. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, la spinta all’aggregazione è arrivata direttamente dai clienti, che chiedevano un operatore trasversale in grado di offrire una gamma più ampia di prodotti e servizi — non solo impianti fotovoltaici, ma anche stoccaggio dell’energia, gestione dei consumi e processi di efficienza energetica.

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Questa evoluzione riflette una tendenza più ampia nel settore: chi installa pannelli solari si trova sempre più spesso a dover rispondere a domande che vanno oltre la produzione di elettricità. Un’impresa che ha già un impianto fotovoltaico, per esempio, può voler ottimizzare l’autoconsumo con un sistema di accumulo, oppure integrare la produzione rinnovabile con una revisione complessiva dei propri consumi. Gestire queste esigenze richiede competenze diverse, che difficilmente una singola azienda specializzata in un solo segmento riesce a coprire in modo completo.

Open SB si posiziona proprio su questo spazio: produzione di energia rinnovabile, stoccaggio, gestione energetica ed efficienza come offerta unitaria, non come servizi separati da assemblare caso per caso.

Il ruolo di Valerio Natalizia e la governance del gruppo

A guidare la nuova realtà è Valerio Natalizia, nominato CEO di Open SB. La scelta di un’unica figura di vertice per un gruppo nato dalla fusione di quattro soggetti distinti è un segnale di come l’operazione punti a costruire un’identità unitaria, non una semplice federazione di marchi.

La sede legale a Cremona colloca il baricentro amministrativo nel Nord, coerentemente con la presenza di ECO e Zani Group in quella parte del Paese. La copertura meridionale affidata a 3E — con base in Campania — suggerisce una struttura operativa distribuita, dove la prossimità territoriale rimane un fattore rilevante, soprattutto in un settore come quello energetico dove l’installazione e la manutenzione degli impianti richiedono interventi fisici frequenti.

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Cosa significa concretamente per il settore commerciale e industriale

Il mercato a cui Open SB si rivolge è quello commerciale e industriale: imprese che consumano energia in modo significativo e che negli ultimi anni hanno visto aumentare sia i costi in bolletta sia la pressione normativa verso una maggiore efficienza. Per questi soggetti, affidarsi a un unico interlocutore capace di gestire l’intera catena — dalla produzione fotovoltaica alla gestione dei consumi — può semplificare notevolmente la relazione con il tema energetico.

La domanda che rimane aperta, però, è quella della qualità dell’integrazione. Aggregare quattro aziende sotto un unico tetto societario non garantisce automaticamente che i servizi siano effettivamente coordinati. La vera sfida di Open SB nei prossimi mesi sarà dimostrare che l’integrazione non è solo organizzativa ma anche operativa: processi condivisi, sistemi informativi compatibili, e soprattutto una proposta commerciale che il cliente percepisca come coerente e non come una somma di offerte separate.

Per approfondire il contesto normativo e di mercato in cui si inserisce questa operazione, il profilo pubblicato da QualEnergia offre ulteriori elementi di analisi sul posizionamento del gruppo.

Il lancio a Napoli — città che non è sede operativa principale del gruppo ma che rappresenta simbolicamente il mercato del Centro-Sud presidato da 3E — è anche un segnale politico interno: Open SB vuole essere percepita come una realtà nazionale, non come un’azienda del Nord che si espande verso Sud. Se questa visione si tradurrà in un modello di business equilibrato tra i diversi territori, sarà la crescita operativa dei prossimi anni a confermarlo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.