Scorporo in bolletta e multi-vendor: come cambia il fotovoltaico italiano dal 2026

Chi ha installato un impianto fotovoltaico in Italia si è spesso trovato davanti a una struttura normativa rigida: per condividere l’energia prodotta in eccesso serviva costituire una comunità energetica rinnovabile (CER) o aderire a un gruppo di autoconsumatori, con tutti i passaggi burocratici che ne conseguono. Dal 24 gennaio 2026, con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 3 del 7 gennaio 2026, che recepisce la direttiva europea RED3, due nuovi strumenti cambiano il quadro: lo scorporo in bolletta fotovoltaico e il modello multi-vendor. Non si tratta di aggiornamenti marginali: ridisegnano la logica stessa con cui produzione, consumo e fornitura di energia si intersecano nella bolletta di chi produce energia dal sole.

Che cosa significa scorporo in bolletta per chi ha il fotovoltaico

Il termine tecnico può sembrare ostico, ma il concetto è abbastanza diretto. Lo scorporo in bolletta è la separazione delle voci relative all’autoconsumo condiviso dalle componenti tradizionali della fattura energetica. In pratica, quando un membro di una configurazione di condivisione energetica consuma elettricità mentre quella configurazione sta distribuendo energia rinnovabile, quella quota di consumo non gli viene addebitata secondo le normali tariffe.

È un meccanismo che interviene direttamente sulla struttura della bolletta, non solo sull’incentivo finale. Chi partecipa a una configurazione di condivisione vede distinguersi, voce per voce, ciò che ha consumato dalla rete tradizionale da ciò che ha assorbito dall’energia condivisa. Il vantaggio economico diventa così visibile e verificabile, non nascosto in un calcolo a posteriori.

La norma specifica che lo scorporo si applica ai membri di configurazioni condivise, siano esse comunità energetiche rinnovabili o gruppi di autoconsumatori collettivi. Ma la novità più rilevante è che le nuove configurazioni introdotte dalla RED3 permettono di condividere energia rinnovabile senza ricorrere necessariamente a una CER o a un gruppo di autoconsumatori formalmente costituito. Questo abbassa significativamente la soglia d’ingresso per chi vuole partecipare alla condivisione energetica senza affrontare iter amministrativi complessi.

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Il modello multi-vendor: più fornitori sullo stesso punto di prelievo

L’altra novità introdotta in questo quadro normativo è il cosiddetto modello multi-vendor: la possibilità di avere più operatori distinti per servizi energetici diversi, tutti collegati allo stesso punto di prelievo. Fino a oggi, la logica prevalente era quella di un unico fornitore per punto di connessione. Con il multi-vendor, questa esclusività cade.

Cosa significa in concreto? Un’abitazione o un’azienda potrebbe avere un fornitore tradizionale per la quota di energia prelevata dalla rete, un gestore separato per l’energia condivisa proveniente da un impianto fotovoltaico vicino, e potenzialmente un terzo operatore per servizi accessori come la gestione della batteria di accumulo o la ricarica del veicolo elettrico. Ogni servizio può avere il suo contratto, la sua tariffa, il suo fornitore.

Questa configurazione apre scenari interessanti per il mercato. Da un lato, aumenta la concorrenza tra operatori su segmenti specifici del servizio energetico. Dall’altro, richiede una maggiore attenzione da parte del consumatore, che si troverà a gestire più rapporti contrattuali. La chiarezza della bolletta — proprio grazie allo scorporo — diventa quindi un elemento non secondario: senza una lettura trasparente delle voci, il multi-vendor rischia di diventare fonte di confusione più che di vantaggio.

Perché queste regole cambiano il fotovoltaico residenziale e aziendale

Immagine generata con AI

Per capire l’impatto reale bisogna partire da un problema concreto che frenava la diffusione della condivisione energetica: la complessità di costituire e gestire una CER. Riunire più soggetti, definire uno statuto, nominare un referente, interfacciarsi con il GSE e con il distributore locale — tutto questo richiedeva tempo, competenze legali e una massa critica di partecipanti motivati. Molti piccoli produttori rinunciavano.

Le nuove configurazioni previste dalla RED3, abbinate allo scorporo, semplificano l’accesso alla condivisione senza eliminare le CER, che rimangono uno strumento valido e in molti casi preferibile per comunità più strutturate. Si tratta piuttosto di aggiungere percorsi alternativi: chi ha un impianto fotovoltaico sul tetto e un vicino disposto a consumare quell’energia può farlo con procedure più snelle.

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Per le aziende, il modello multi-vendor apre possibilità diverse. Un’impresa con più sedi o con un capannone dotato di fotovoltaico può pensare a una distribuzione dell’energia prodotta tra diversi punti di prelievo, gestita da operatori specializzati, senza dover costruire una struttura societaria ad hoc. Il risparmio potenziale dipende ovviamente da molti fattori — dimensione dell’impianto, profilo di consumo, tariffe di rete — e non è possibile indicare cifre generali valide per tutti i casi.

Cosa rimane ancora da chiarire

La norma è in vigore, ma la sua applicazione pratica richiede ancora alcuni passaggi attuativi. Le modalità operative con cui il Gestore dei Servizi Energetici e i distributori locali gestiranno lo scorporo nelle bollette non sono ancora completamente definite in tutti i loro dettagli tecnici. Lo stesso vale per le procedure di attivazione del multi-vendor presso i diversi distributori territoriali, che in Italia sono numerosi e non sempre uniformi nelle loro prassi.

Chi sta valutando di aderire a una configurazione di condivisione o di esplorare il multi-vendor farebbe bene a verificare lo stato di attuazione locale prima di firmare contratti, anche perché i tempi di adeguamento dei sistemi informativi dei distributori possono variare. Per approfondire il quadro normativo di riferimento, il portale ufficiale della Commissione europea sulla direttiva RED offre documentazione aggiornata sulla struttura della direttiva e i suoi obiettivi.

Un altro aspetto ancora aperto riguarda l’interazione tra queste nuove configurazioni e gli incentivi esistenti, come il Superbonus residuale o i meccanismi di incentivazione del GSE per le CER già costituite. Non è detto che le nuove forme di condivisione accedano automaticamente agli stessi benefici delle comunità energetiche formali: un punto da verificare caso per caso con un tecnico o un consulente energetico prima di procedere.

Quello che appare chiaro è la direzione di marcia: il sistema energetico italiano si sta muovendo verso una maggiore granularità nella gestione dei flussi di energia, con bollette più articolate, più operatori in campo e più possibilità di personalizzare il proprio mix energetico. Per i proprietari di impianti fotovoltaici — residenziali o aziendali — significa che le opzioni disponibili si moltiplicano, ma anche che la capacità di leggere e confrontare le condizioni contrattuali diventa sempre più determinante per trarne un vantaggio reale.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.