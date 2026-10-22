KEY 2027: 26 padiglioni e nuove spazi per la transizione energetica

Dal 10 al 12 marzo 2027, il Quartiere Fieristico di Rimini ospiterà KEY – The Energy Transition Expo nella sua edizione più ampia fino ad oggi: 26 padiglioni occupati, nuove aree tematiche e un layout che per la prima volta copre l’intera superficie del polo espositivo romagnolo. Per chi opera nel settore dell’energia — produttori, installatori, progettisti, utility, enti pubblici — KEY 2027 Rimini si preannuncia come un appuntamento difficile da ignorare.

Un layout che cambia dimensione

L’edizione 2027 porta con sé una novità strutturale rispetto alle precedenti: il passaggio a un layout a tutto quartiere, con i 26 padiglioni che coprono l’intera area del Rimini Expo Centre. Non si tratta di un ampliamento marginale. Significa che la manifestazione organizzata da IEG (Italian Exhibition Group) occupa ora ogni spazio disponibile della sede, segnando un salto di scala rispetto a quanto visto finora.

Tra le novità più concrete c’è un padiglione dedicato alla distribuzione e ai componenti elettrici, settore sempre più centrale nella transizione energetica man mano che reti, impianti e infrastrutture di ricarica richiedono componentistica specifica e certificata. Viene inoltre ampliato lo spazio riservato all’energia eolica, comparto che negli ultimi anni ha registrato un forte interesse da parte di operatori e investitori italiani ed europei, pur scontando ancora ritardi autorizzativi significativi nel nostro Paese.

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Le filiere rappresentate a KEY 2027 Rimini

Il perimetro tematico della fiera copre le principali direttrici della transizione energetica. Le aree espositive confermano la presenza di:

Fotovoltaico — moduli, inverter, sistemi di montaggio, soluzioni per residenziale, commerciale e utility scale

— moduli, inverter, sistemi di montaggio, soluzioni per residenziale, commerciale e utility scale Storage energetico — batterie stazionarie, sistemi di accumulo abbinati al solare, soluzioni per la gestione dei picchi

— batterie stazionarie, sistemi di accumulo abbinati al solare, soluzioni per la gestione dei picchi Idrogeno — tecnologie di produzione, distribuzione e utilizzo finale, con particolare attenzione all’idrogeno verde

— tecnologie di produzione, distribuzione e utilizzo finale, con particolare attenzione all’idrogeno verde Smart city ed efficienza energetica — building automation, sistemi di gestione intelligente degli edifici, isolamento, pompe di calore

— building automation, sistemi di gestione intelligente degli edifici, isolamento, pompe di calore E-mobility — infrastrutture di ricarica, veicoli elettrici, integrazione con reti e impianti fotovoltaici

— infrastrutture di ricarica, veicoli elettrici, integrazione con reti e impianti fotovoltaici Energia eolica — con spazio espositivo ampliato rispetto alle edizioni precedenti

— con spazio espositivo ampliato rispetto alle edizioni precedenti Distribuzione e componenti elettrici — il nuovo padiglione dedicato

È un insieme che riflette la complessità reale del sistema energetico: la transizione non avviene su un fronte unico, ma richiede l’integrazione di tecnologie diverse, spesso prodotte e installate da filiere distinte che raramente si incontrano fuori da contesti fieristici.

Perché “Building the Global Energy Future” non è solo uno slogan

Il claim ufficiale scelto da IEG per KEY 2027 è “Building the Global Energy Future”. La scelta del verbo building — costruire, non semplicemente immaginare — dice qualcosa sull’ambizione della manifestazione: non una vetrina di concetti, ma uno spazio in cui progetti e tecnologie passano dalla fase di progettazione a quella esecutiva.

Per chi lavora nel settore, questo significa che la fiera non è pensata solo per la comunicazione istituzionale o il networking di alto livello. È anche — e forse soprattutto — un luogo in cui si stringono accordi commerciali, si confrontano soluzioni tecniche, si valutano fornitori. Il formato fieristico, con la possibilità di vedere prodotti fisicamente e parlare direttamente con i tecnici, mantiene una rilevanza che le piattaforme digitali faticano a sostituire, specialmente in settori dove l’affidabilità dei componenti è critica.

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Il contesto: dove si inserisce l’edizione 2027

IEG ha costruito KEY come punto di riferimento per il mercato energetico italiano ed europeo, con una cadenza biennale che permette di misurare i cambiamenti del settore tra un’edizione e l’altra. L’edizione 2026 aveva già chiuso in crescita rispetto alla precedente, secondo quanto riportato da Ingenio, e l’espansione del layout per il 2027 è coerente con quella traiettoria.

Il contesto di mercato in cui si inserisce l’edizione 2027 è particolarmente mosso. In Italia, la capacità fotovoltaica installata continua a crescere, ma il sistema sconta ancora colli di bottiglia nelle autorizzazioni, nella connessione alla rete e nella disponibilità di manodopera qualificata. L’eolico offshore è ancora in una fase di avvio. Lo storage stazionario sta diventando sempre più accessibile economicamente, ma l’integrazione con il sistema elettrico nazionale pone questioni regolamentari non ancora risolte. L’idrogeno verde resta costoso rispetto alle aspettative di qualche anno fa.

Una fiera che mette insieme tutti questi segmenti nello stesso spazio fisico può facilitare quella contaminazione tra filiere che spesso manca nei percorsi ordinari di sviluppo industriale. Il fatto che KEY 2027 Rimini preveda un padiglione specifico per la componentistica elettrica — apparentemente meno “glamour” delle grandi tecnologie rinnovabili — è in realtà un segnale di maturità: senza reti adeguate e componenti affidabili, nessuna transizione energetica è davvero possibile.

Le date da segnare in agenda restano quelle del 10, 11 e 12 marzo 2027, al Rimini Expo Centre. Per operatori, tecnici e aziende che vogliono partecipare come espositori, IEG ha già aperto le procedure di prenotazione degli spazi, con tariffe agevolate per chi si iscrive in anticipo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.