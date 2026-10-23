Bando Mimit per la ricerca automotive: il 25 novembre 2026 apre il finanziamento per le tecnologie avanzate

Il bando Mimit automotive 2026 apre il 25 novembre con 631 milioni di euro per finanziare ricerca e sviluppo nella filiera auto italiana. Scopri criteri e tecnologie prio

Dal 25 novembre 2026 alle ore 10:00 sarà possibile presentare domanda per il bando Mimit automotive 2026, il programma “Accordi per l’innovazione – Filiera automotive” con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy mette a disposizione 631 milioni di euro per finanziare progetti di ricerca e sviluppo nel settore auto italiano. Una cifra significativa, destinata a sostenere la trasformazione tecnologica di una filiera che sta affrontando una delle transizioni più complesse della sua storia.

Come funziona il meccanismo di finanziamento

Il programma si struttura come un contributo a fondo perduto combinabile con un finanziamento agevolato opzionale. Nel dettaglio, il contributo a fondo perduto arriva fino al 50% per la ricerca industriale e fino al 25% per lo sviluppo sperimentale. A questo si può aggiungere un finanziamento agevolato opzionale fino al 20% in più, ampliando così la copertura complessiva del progetto.

C’è poi una misura pensata per favorire la collaborazione tra imprese e mondo della ricerca: le PMI che collaborano con un organismo di ricerca possono beneficiare di un incremento di 10 punti percentuali sul contributo. Un incentivo concreto a costruire partnership strutturate, non solo accordi formali.

I progetti ammissibili devono avere una dimensione compresa tra 5 e 40 milioni di euro e una durata tra i 18 e i 36 mesi. Questo range esclude sia iniziative troppo piccole sia megaprogetti difficili da gestire, orientando il bando verso interventi di media scala con obiettivi tecnologici definiti.

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Il 40% dei fondi va al Mezzogiorno

Una quota rilevante delle risorse è vincolata territorialmente: il 40% dei 631 milioni è riservato a progetti localizzati nel Mezzogiorno. Si tratta di una scelta che riflette le priorità di coesione territoriale del governo, ma che ha anche una logica industriale: alcune delle principali realtà produttive della filiera automotive italiana — dagli stabilimenti di assemblaggio ai fornitori di componenti — sono concentrate nel Sud del Paese.

La piattaforma attraverso cui presentare le domande è quella del MCC (Ministero della Coesione e del Mezzogiorno), che gestisce la procedura tecnica di invio.

Cosa si intende per “click-day” e perché è importante prepararsi prima

Il bando Mimit automotive 2026 adotta una procedura click-day: tutte le domande presentate nella giornata del 25 novembre 2026 vengono considerate pervenute simultaneamente. Non vale, quindi, il principio del “prima arrivi, prima sei servito” nell’arco della giornata. Le risorse vengono assegnate in base alla valutazione dei progetti, non all’orario di invio.

Questo ha un’implicazione pratica importante: la preparazione anticipata è essenziale. Il Ministero ha fissato al 11 novembre 2026 l’avvio della compilazione guidata delle domande sulla piattaforma. Chi non ha ancora iniziato a strutturare il proprio progetto ha poco più di tre settimane per farlo, considerando che la documentazione tecnica e finanziaria richiesta per un progetto da 5-40 milioni non si assembla in pochi giorni.

Le tecnologie prioritarie: non solo veicoli elettrici

L’ambito tecnologico del bando è più ampio di quanto il solo tema della mobilità elettrica potrebbe suggerire. Le aree prioritarie identificate dal programma comprendono:

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Veicoli e sistemi di propulsione , incluse le tecnologie per ridurre le emissioni e migliorare l’efficienza;

, incluse le tecnologie per ridurre le emissioni e migliorare l’efficienza; Intelligenza artificiale applicata ai sistemi di bordo e ai processi produttivi;

applicata ai sistemi di bordo e ai processi produttivi; Software Defined Vehicle , ovvero i veicoli la cui funzionalità è definita e aggiornabile via software;

, ovvero i veicoli la cui funzionalità è definita e aggiornabile via software; Servizi digitali per la mobilità , dai sistemi di navigazione avanzata alle piattaforme di gestione della flotta;

, dai sistemi di navigazione avanzata alle piattaforme di gestione della flotta; Riconversione della filiera, per accompagnare fornitori e produttori nella transizione verso nuovi modelli di business e nuove competenze.

L’inclusione esplicita della riconversione della filiera è un segnale da non sottovalutare. Una parte consistente dell’industria italiana dell’auto — in particolare i fornitori di componenti legati ai motori termici — si trova in una fase di ridefinizione del proprio ruolo. Il bando riconosce questa realtà e la inserisce tra le priorità finanziabili, senza limitarsi alle sole tecnologie emergenti.

Chi può partecipare e cosa conviene verificare subito

Il programma si rivolge alle imprese della filiera automotive, con attenzione particolare — come visto — alle PMI che costruiscono collaborazioni con organismi di ricerca. I progetti devono muoversi nell’ambito della ricerca industriale o dello sviluppo sperimentale, due categorie con definizioni precise nel diritto europeo degli aiuti di Stato: la ricerca industriale è più vicina alla fase di laboratorio e allo studio di fattibilità tecnica, lo sviluppo sperimentale è più prossimo alla prototipazione e alla validazione su scala reale.

Chi vuole candidarsi dovrebbe verificare con attenzione in quale delle due categorie ricade il proprio progetto, perché la percentuale di contributo cambia in modo rilevante. La differenza tra il 50% e il 25% su un progetto da 10 milioni di euro vale 2,5 milioni di euro di agevolazione in più o in meno.

Per chi desidera consultare i dettagli ufficiali del programma, il riferimento è il sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove vengono pubblicati i documenti normativi e le istruzioni per la compilazione.

Con 631 milioni disponibili, una finestra temporale definita e aree tecnologiche che coprono sia l’innovazione di prodotto sia la trasformazione dei processi produttivi, il bando Mimit automotive 2026 rappresenta uno degli strumenti pubblici più rilevanti attualmente disponibili per le imprese italiane del settore. La fase di preparazione — quella che inizia adesso, ben prima del 25 novembre — è spesso quella che determina la qualità di una candidatura più di qualsiasi altra variabile.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.