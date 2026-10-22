Estate 2026, temperature record in Europa occidentale: 21,7 gradi medi e crisi idrica al Centro-Sud italiano

Il programma europeo Copernicus ha certificato quello che molti avevano già percepito sulla propria pelle: l’estate 2026 in Europa occidentale è stata la più calda mai registrata da quando esistono misurazioni sistematiche, superando persino il tristemente noto 2003. La temperatura media ha toccato 21,7 gradi Celsius, con uno scarto di 2,5 gradi rispetto alla media trentennale di riferimento 1991–2020. Un margine che, nel linguaggio della climatologia, non è un’anomalia marginale: è un salto.

Cosa dicono i dati di Copernicus sull’estate 2026 in Europa occidentale

Il dato più significativo non è solo il primato assoluto per l’Europa occidentale, ma il confronto con il 2003. Quell’estate rimase per oltre vent’anni il punto di riferimento per le ondate di calore europee, con decine di migliaia di morti stimati soprattutto in Francia, Spagna e Italia. Oggi quel record è stato superato, e non di poco.

Secondo i dati Copernicus, l’estate 2026 ha fatto registrare 17 giorni di stress termico estremo in Europa occidentale. È un indicatore che misura non solo la temperatura dell’aria, ma la combinazione di calore, umidità e irraggiamento solare che agisce sul corpo umano. Diciassette giorni in cui le condizioni ambientali hanno messo a rischio la salute di fasce vulnerabili della popolazione: anziani, bambini, lavoratori all’aperto, persone con patologie cardiovascolari o respiratorie.

Vale la pena distinguere, come fa Copernicus, tra scala regionale e scala continentale. Se per l’Europa occidentale si tratta del record assoluto, per il continente nel suo complesso — dalla Penisola Iberica all’Ucraina, dalla Grecia alla Svezia — l’estate 2026 si colloca come la terza più calda mai registrata. La distribuzione geografica del calore è quindi stata asimmetrica: l’Europa centro-occidentale ha subito l’impatto più intenso.

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Perché il confronto con il 2003 conta ancora

Il 2003 ha segnato un prima e un dopo nella percezione del rischio climatico in Europa. Dopo quell’estate, molti paesi — Francia in testa — introdussero piani di emergenza calore, sistemi di allerta precoce, registri per le persone vulnerabili. L’Italia aggiornò le proprie linee guida sanitarie. Eppure, superare quel record nel 2026 solleva una domanda concreta: quanto di ciò che è stato costruito in termini di adattamento regge di fronte a un’estate più calda di quella che aveva spinto a costruirlo?

Non si tratta di catastrofismo. Si tratta di capire se le soglie di allerta, i protocolli ospedalieri, i piani di gestione idrica e i sistemi di raffreddamento degli edifici pubblici siano stati tarati su un clima che non esiste più. I 2,5 gradi sopra la media 1991–2020 certificati da Copernicus non sono un evento isolato da archiviare: indicano che la baseline climatica si è spostata.

Lo stress termico estremo: 17 giorni che pesano

Il concetto di stress termico estremo merita una spiegazione. Non coincide con la semplice temperatura massima giornaliera. Viene calcolato attraverso indici che tengono conto dell’umidità relativa, della velocità del vento, della radiazione solare e della temperatura percepita. In pratica, misura quanto il corpo umano fatica a termoregolarsi in un determinato ambiente.

Diciassette giorni di stress termico estremo in una singola stagione estiva rappresentano un carico significativo, in particolare per i sistemi sanitari. Le notti tropicali — quelle in cui la temperatura non scende sotto i 20 gradi — impediscono al corpo di recuperare il calore accumulato durante il giorno. Questo meccanismo è uno dei principali fattori di mortalità nelle ondate di calore prolungate.

Per chi vive nelle città, l’urban heat island effect — l’effetto isola di calore urbano — amplifica ulteriormente questi valori. Le superfici asfaltate e cementificate accumulano calore e lo rilasciano lentamente, mantenendo le temperature notturne più alte rispetto alle aree rurali circostanti.

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Cosa significa per l’Italia, e cosa rimane aperto

L’Italia rientra pienamente nell’area geografica che Copernicus identifica come Europa occidentale, quella che ha registrato il record assoluto. Le implicazioni pratiche riguardano diversi settori: dalla gestione delle risorse idriche all’agricoltura, dalla salute pubblica all’efficienza energetica degli edifici.

È importante però essere precisi su ciò che i dati disponibili attestano. Copernicus certifica il record termico e i giorni di stress estremo. Le conseguenze specifiche sul territorio italiano — l’entità della siccità nelle singole regioni, i danni all’agricoltura, lo stato delle infrastrutture idriche — richiedono dati disaggregati a scala nazionale, che le autorità competenti come ISPRA e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sono nella posizione migliore per fornire con precisione.

Quello che i dati Copernicus consentono di affermare con certezza è che l’estate 2026 ha sottoposto il territorio dell’Europa occidentale a uno stress climatico senza precedenti nella serie storica. Le politiche di adattamento — dalla gestione delle acque alla pianificazione urbana, dalla protezione delle colture all’efficientamento degli edifici — devono confrontarsi con questo nuovo punto di riferimento, non con quello del passato.

I dati completi del programma sono consultabili attraverso il portale ufficiale di Copernicus Climate Change Service, che aggiorna regolarmente le analisi sulle anomalie termiche europee.

L’estate 2026 sarà probabilmente studiata per anni, come lo fu il 2003. La differenza è che nel 2003 si sperava che quel tipo di estate rimanesse un’eccezione. Oggi, con un’anomalia di 2,5 gradi sulla media trentennale, la domanda non è più se eventi simili si ripeteranno, ma con quale frequenza e con quale intensità le infrastrutture, i sistemi sanitari e le economie dei paesi dell’Europa occidentale saranno chiamati a gestirli.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.