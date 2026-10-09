Alba Leasing lancia Agri Lease ed Energy Lease: 100 milioni per rinnovabili e agricoltura

Dal 1° ottobre 2026, le imprese italiane che vogliono investire in energia rinnovabile o innovazione agricola hanno a disposizione due nuovi strumenti di leasing per agricoltura e rinnovabili firmati Alba Leasing: si chiamano Agri Lease e Energy Lease, e insieme mettono sul piatto un plafond complessivo di 100 milioni di euro. Non si tratta di fondi pubblici né di contributi a fondo perduto, ma di finanziamento in leasing strutturato con condizioni pensate per rendere più accessibile l’avvio degli investimenti.

Due strumenti distinti, un obiettivo comune

Agri Lease ed Energy Lease sono due iniziative separate, ciascuna con un plafond dedicato di 50 milioni di euro. La distinzione non è solo nominale: i due prodotti si rivolgono a segmenti diversi, anche se spesso sovrapposti nella realtà delle imprese italiane.

Agri Lease punta alle aziende agricole che vogliono ammodernare macchinari, attrezzature o infrastrutture produttive. Energy Lease si rivolge invece a chi intende installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili — fotovoltaico, biogas, eolico di piccola taglia — nell’ambito di attività imprenditoriali. In entrambi i casi, il target dichiarato da Alba Leasing è quello delle imprese italiane attive nell’innovazione agricola e nella produzione energetica rinnovabile.

Il fatto che i due strumenti convivano nello stesso annuncio non è casuale: molte aziende agroalimentari e agricole sono oggi tra i principali installatori di impianti fotovoltaici in Italia, spesso su capannoni o terreni già in uso. Il confine tra Agri Lease e Energy Lease riflette questa sovrapposizione, lasciando alle imprese la possibilità di orientarsi verso lo strumento più adatto alla natura specifica dell’investimento.

La struttura finanziaria: cosa cambia concretamente per le imprese

I dettagli operativi sono il punto più rilevante per chi deve decidere se accedere a questi strumenti. Alba Leasing ha previsto due condizioni che incidono direttamente sulla liquidità delle imprese nei primi mesi del contratto.

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La prima: le spese di istruttoria sono azzerate. In un contratto di leasing tradizionale, i costi di setup possono rappresentare una voce significativa, soprattutto per operazioni di importo medio-basso. Eliminarli riduce il peso economico dell’avvio e abbassa la soglia di accesso.

La seconda: la prima rata viene posticipata al quarto mese dall’avvio del contratto. Questo significa che nei primi tre mesi l’impresa può utilizzare il bene — che sia un trattore, un sistema di irrigazione di precisione o un impianto fotovoltaico — senza ancora sostenere il costo del canone. È una misura che risponde a una criticità concreta: molti investimenti produttivi richiedono tempo prima di generare ricavi o risparmi misurabili.

Nel caso di un impianto fotovoltaico aziendale, ad esempio, tra l’installazione, l’allaccio alla rete e l’avvio della produzione effettiva possono trascorrere settimane. Avere tre mesi senza canone riduce il rischio che l’impresa si trovi a pagare un leasing su un impianto non ancora operativo.

Finestra temporale limitata: le iniziative chiudono a fine 2026

Immagine generata con AI

Entrambe le iniziative sono disponibili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026. Si tratta di una finestra di tre mesi, il che significa che le imprese interessate devono muoversi con una certa rapidità, considerando i tempi tecnici di istruttoria e stipula dei contratti.

La scelta di circoscrivere le iniziative a un trimestre è coerente con la logica dei plafond: una volta esaurite le risorse disponibili — 50 milioni per ciascuno strumento — le condizioni agevolate non si applicano più. Non è detto che i fondi si esauriscano prima della scadenza, ma la finestra temporale pone comunque un limite chiaro.

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Per le imprese agricole, il quarto trimestre è spesso un momento di pianificazione degli investimenti per l’anno successivo. Accedere a un leasing ora può significare avere i beni operativi già a inizio 2027, in tempo per le prime fasi della stagione produttiva.

Il leasing come strumento per la transizione energetica e agricola

Il leasing in agricoltura e rinnovabili non è una novità in sé, ma la dimensione dell’impegno di Alba Leasing — 100 milioni di euro complessivi — segnala un interesse crescente del settore finanziario verso questi due comparti. Entrambi sono al centro di politiche europee e nazionali che spingono verso la decarbonizzazione e la modernizzazione del sistema produttivo.

Il leasing finanziario, rispetto al credito tradizionale, ha caratteristiche specifiche che lo rendono adatto a certi tipi di investimento: il bene rimane di proprietà della società di leasing fino al riscatto finale, il che può semplificare le garanzie richieste all’impresa. Per le PMI agricole, spesso con bilanci complessi e stagionalità dei flussi di cassa, questa struttura può essere più accessibile di un mutuo bancario ordinario.

Va detto, però, che il leasing comporta comunque un impegno finanziario pluriennale e un costo complessivo che dipende dal tasso applicato, dalla durata del contratto e dal valore del bene. Le condizioni agevolate di Agri Lease e Energy Lease — spese zerorate e prima rata differita — migliorano le condizioni iniziali, ma non modificano la struttura di fondo dello strumento. Le imprese dovranno valutare il piano di ammortamento completo prima di sottoscrivere.

Ulteriori informazioni sulle due iniziative sono disponibili sul sito ufficiale di Alba Leasing, dove è possibile verificare i dettagli operativi aggiornati e i criteri di accesso per ciascun prodotto.

Per le imprese che stavano già valutando un investimento in macchinari agricoli o in un impianto da fonti rinnovabili, la combinazione di plafond dedicati, spese di avvio azzerate e prima rata al quarto mese rende questo trimestre un momento concreto in cui confrontare le offerte disponibili sul mercato del leasing.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.