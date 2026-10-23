La Commissione europea chiude il contenzioso con la Francia sull’idroelettrico

La Commissione europea ha risolto il contenzioso con la Francia sul regime idroelettrico francese, che ha riformato il sistema con autorizzazioni trasparenti fino a 70 an

La Commissione europea ha chiuso due procedimenti aperti contro la Francia riguardanti il regime delle concessioni idroelettriche. La decisione arriva dopo che Parigi ha riformato in modo sostanziale il proprio sistema di gestione degli impianti idroelettrici, abbandonando il vecchio modello di concessioni e sostituendolo con un nuovo regime di autorizzazioni caratterizzato da maggiore trasparenza. Per chi segue il dibattito sull’idroelettrico francese — e le sue possibili implicazioni per il resto d’Europa — si tratta di un passaggio che merita di essere compreso nei dettagli, senza enfasi eccessive ma con la necessaria attenzione.

Il nodo che Bruxelles aveva aperto contro Parigi

Il cuore del contenzioso riguardava una questione precisa: la Commissione europea aveva contestato alla Francia la possibilità di rinnovare o prorogare determinate concessioni idroelettriche senza ricorrere a una procedura trasparente. In altri termini, Bruxelles riteneva che il vecchio sistema francese non garantisse condizioni di concorrenza aperta nell’assegnazione dei diritti di sfruttamento degli impianti idroelettrici.

Non si trattava di una disputa marginale. L’idroelettrico rappresenta una delle fonti rinnovabili più consolidate d’Europa, e la gestione delle concessioni — chi ottiene il diritto di gestire un impianto, per quanto tempo e a quali condizioni — incide direttamente sulla struttura del mercato energetico. Un regime opaco, in cui le concessioni vengono prorogate automaticamente o senza gara, può cristallizzare posizioni dominanti e ridurre la concorrenza.

La Commissione aveva aperto due procedimenti distinti contro la Francia su questo tema. La chiusura di entrambi, avvenuta nel 2026, è la diretta conseguenza della riforma che Parigi ha messo in campo.

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Come cambia il modello dell’idroelettrico francese

La Francia ha sostituito il vecchio sistema di concessioni con un nuovo regime di autorizzazioni, fondato su due principi che Bruxelles aveva indicato come imprescindibili: la continuità regolata e la trasparenza nelle procedure.

Un elemento concreto del nuovo modello riguarda la durata delle autorizzazioni: il sistema prevede autorizzazioni fino a 70 anni. Si tratta di un orizzonte temporale lungo, giustificato dalla natura degli investimenti in infrastrutture idroelettriche — impianti che richiedono capitali ingenti e tempi di ammortamento estesi. Al tempo stesso, il nuovo regime introduce limiti specifici per EDF (Électricité de France), il colosso pubblico che storicamente ha dominato il settore idroelettrico in Francia. Questo aspetto è particolarmente significativo: vincolare anche l’operatore principale a regole più stringenti segnala che la riforma non è solo formale.

Il passaggio dal vecchio regime concessorio al nuovo sistema autorizzativo non è una questione meramente terminologica. Cambia la logica sottostante: invece di proroghe quasi automatiche, il nuovo quadro impone procedure più strutturate, aprendo in linea di principio la possibilità che altri operatori possano competere per la gestione degli impianti.

Perché la Commissione ha accettato la soluzione francese

La chiusura dei due procedimenti da parte della Commissione indica che Bruxelles ha ritenuto il nuovo regime francese compatibile con le norme europee in materia di concorrenza e trasparenza. Non si tratta di un’assoluzione incondizionata, ma del riconoscimento che la riforma risponde alle criticità sollevate nei procedimenti aperti.

Il criterio centrale che la Commissione applica in questi casi è la presenza di procedure che garantiscano parità di accesso e trasparenza nell’assegnazione dei diritti. Il fatto che il nuovo modello francese sia stato giudicato sufficiente a soddisfare questi requisiti è un segnale rilevante per tutti i paesi europei che gestiscono patrimoni idroelettrici significativi.

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Va detto con chiarezza che i dettagli tecnici del procedimento di chiusura — inclusa la data precisa della decisione — non sono stati resi pubblici in modo esaustivo dalle fonti disponibili. Ciò che è certo è che la chiusura è avvenuta nel 2026 e che il presupposto è stata la riforma del regime autorizzativo francese.

Una questione che riguarda l’intera Europa

Il caso francese non è isolato. Diversi paesi europei si trovano ad affrontare domande simili su come regolare le concessioni idroelettriche in modo compatibile con le norme comunitarie sulla concorrenza. La gestione dell’idroelettrico francese — con la sua lunga storia di impianti pubblici e grandi operatori verticalmente integrati — rappresenta uno dei contesti più complessi del continente.

Il fatto che la Commissione abbia accettato il modello basato su autorizzazioni pluridecennali con vincoli agli operatori dominanti potrebbe offrire indicazioni utili ad altri stati membri alle prese con la revisione dei propri regimi concessori. Non si tratta di un modello automaticamente esportabile — ogni paese ha caratteristiche geografiche, normative e di mercato diverse — ma la logica di fondo, ovvero trasparenza nelle procedure e limiti ai monopoli di fatto, è un principio che Bruxelles ha confermato come non negoziabile.

L’idroelettrico, del resto, è una fonte rinnovabile con caratteristiche peculiari rispetto al fotovoltaico o all’eolico: gli impianti sono spesso strutture storiche, integrate nel territorio, con impatti ambientali e sociali che vanno ben oltre la semplice produzione di elettricità. Regolarne la gestione in modo equilibrato — garantendo sia la concorrenza sia la stabilità degli investimenti — è una delle sfide più delicate della politica energetica europea.

Con la chiusura dei due procedimenti, la Commissione segnala che una soluzione è possibile, a condizione che la trasparenza non resti solo una dichiarazione di principio ma si traduca in regole concrete e verificabili. Il modello francese, almeno sulla carta, sembra aver superato questo esame. Come funzionerà nella pratica, con le prime autorizzazioni assegnate secondo il nuovo sistema, è la domanda che nei prossimi anni darà la misura reale della riforma.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.