Decreto Bollette: Roma e Bruxelles verso l’accordo sui prezzi del gas per la termoelettrica

L'Italia e la Commissione europea sono vicine a chiudere l'accordo sul decreto bollette prezzi gas per la generazione termoelettrica, con un tetto a circa 60 euro per MWh

L’Italia e la Commissione europea sono vicine a chiudere un accordo atteso da mesi: il negoziato sul decreto bollette prezzi gas per la generazione termoelettrica, disciplinato dall’articolo 6 del Decreto Bollette, è entrato nella fase finale. L’intesa, se confermata, cambierebbe il meccanismo con cui il costo del gas si trasferisce sul prezzo dell’elettricità all’ingrosso — e, a cascata, sulle bollette di famiglie e imprese.

Cosa prevede l’articolo 6 del Decreto Bollette

Il cuore della misura è un tetto al prezzo del gas utilizzato per produrre elettricità nelle centrali termoelettriche. Secondo quanto riportato da più fonti autorevoli, il cap verrebbe fissato a circa 60 euro per Megawattora. L’obiettivo è interrompere la catena di trasmissione diretta tra le quotazioni del gas sui mercati internazionali e il prezzo finale dell’energia elettrica.

Ma c’è un secondo elemento altrettanto rilevante: l’accordo in discussione punta a rimuovere dal prezzo all’ingrosso dell’elettricità il costo dei permessi di emissione, i cosiddetti ETS (Emission Trading System). Attualmente, le centrali termoelettriche scaricano sul prezzo dell’energia anche il costo dei certificati di emissione che devono acquistare. Eliminare questa componente dal calcolo del prezzo all’ingrosso significherebbe abbassare strutturalmente il costo dell’elettricità, indipendentemente dall’andamento del mercato del carbonio.

La misura, se approvata, rimarrebbe in vigore per diciotto mesi. Non si tratta quindi di una riforma permanente del mercato energetico, ma di un intervento temporaneo pensato per alleggerire la pressione sui prezzi in una fase ancora instabile.

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Perché Roma doveva passare da Bruxelles

Un tetto al prezzo del gas per la generazione elettrica non è una misura che l’Italia può adottare unilateralmente senza rischiare di violare le norme europee sugli aiuti di Stato e sul funzionamento del mercato interno dell’energia. Per questo i negoziati con la Commissione europea sono durati diversi mesi prima di arrivare alla soglia dell’accordo.

Il nodo centrale era convincere Bruxelles che il meccanismo non distorcesse la concorrenza in modo incompatibile con le regole del mercato unico. La soluzione trovata — almeno nelle sue linee generali — si ispira al modello spagnolo: la Spagna aveva già ottenuto dall’Unione europea il via libera per un meccanismo simile di gas cap applicato alla generazione termoelettrica, con effetti misurabili sui prezzi dell’elettricità nel mercato iberico.

Il precedente spagnolo ha fornito all’Italia una base negoziale concreta. Non si trattava di chiedere un’eccezione senza precedenti, ma di replicare — con adattamenti — uno schema già validato dalla Commissione. Questo ha probabilmente accelerato la fase finale del confronto tra Roma e Bruxelles.

Quanto può incidere sulle bollette elettriche

Il meccanismo di formazione del prezzo dell’elettricità in Italia — come nella maggior parte dei mercati europei — segue la logica del prezzo marginale: il costo dell’elettricità è determinato dall’impianto più costoso necessario a soddisfare la domanda in ogni ora. Le centrali a gas, spesso le più costose, fissano frequentemente il prezzo di mercato. Un tetto sul costo del gas per questi impianti abbassa quindi il prezzo marginale, con effetti che si propagano sull’intera tariffa.

A questo si aggiunge la componente ETS. I permessi di emissione hanno raggiunto quotazioni significative negli ultimi anni, e il loro costo viene sistematicamente incorporato nel prezzo dell’elettricità dai produttori termoelettrici. Rimuovere questa voce dal prezzo all’ingrosso — se l’accordo con Bruxelles lo consentirà — potrebbe ridurre ulteriormente il costo finale per i consumatori.

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Va detto che l’entità concreta del risparmio dipende da variabili difficili da quantificare in anticipo: le quotazioni del gas sui mercati internazionali nei prossimi diciotto mesi, la quota di ore in cui le centrali a gas determinano effettivamente il prezzo marginale, e le modalità operative con cui il meccanismo verrà implementato. I dettagli tecnici dell’accordo non sono ancora stati resi pubblici in forma definitiva.

Il decreto bollette prezzi gas nel contesto della politica energetica italiana

Il decreto bollette prezzi gas si inserisce in un quadro più ampio di interventi con cui il governo italiano cerca di gestire la volatilità dei mercati energetici senza abbandonare il percorso di transizione verso le rinnovabili. Il tetto al gas per la termoelettrica è per sua natura una misura di breve periodo: non riduce la dipendenza dal gas, ma ne limita l’impatto sui prezzi durante la fase di transizione.

Questo tipo di intervento solleva anche una questione di coerenza con gli obiettivi climatici: mantenere basso il costo del gas per la generazione elettrica potrebbe, in linea teorica, rendere le fonti rinnovabili relativamente meno competitive sul mercato. È un effetto collaterale da monitorare, anche se la durata limitata della misura — diciotto mesi — riduce il rischio di distorsioni strutturali.

Per i consumatori finali, l’impatto dipenderà anche da come le eventuali riduzioni del prezzo all’ingrosso si tradurranno nelle tariffe regolate e nei contratti sul mercato libero. Per approfondire il funzionamento del mercato elettrico italiano e il ruolo delle componenti tariffarie, il sito dell’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, offre documentazione aggiornata e accessibile.

L’accordo tra Roma e Bruxelles non è ancora formalmente concluso, e i dettagli operativi restano da definire. Ma la direzione sembra tracciata: un tetto a circa 60 euro per Megawattora, una durata di diciotto mesi, e la rimozione degli ETS dal prezzo all’ingrosso. Nei prossimi giorni si capirà se l’intesa reggerà anche nella fase finale di negoziato tecnico.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.