Monopattino elettrico Brinke Bladerunner

Di Rosario Scelsi martedì 24 dicembre 2019

Il tema dei monopattini elettrici è di stretta attualità. Nel suo catalogo di mezzi per la mobilità sostenibile, Brinke propone anche il Bladerunner.

Porta la firma di Brinke il Bladerunner, un monopattino elettrico costruito per garantire la massima sicurezza di guida. Il modello può essere caricato in baule e si presta agli spostamenti dell'ultimo miglio, giovandosi di un'autonomia fino a 30 km, che garantisce un buon margine operativo. La velocità può spingersi fino a 20 km/h.

Le dimensioni ridotte si combinano con la qualità costruttiva, degna delle aspettative dello specifico target di utenza. Il Brinke Blauderunner è una bella tentazione per chi ama la praticità nel segno della mobilità sostenibile. Questo monopattino elettrico, il cui prezzo, al momento in cui scriviamo, sfiora quota 500 euro, è un omaggio alla modernità.

Ricordiamo che, grazie a un emendamento che dovrebbe essere tradotto in legge dai due rami del parlamento, i monopattini elettrici si avviano ad essere equiparati in Italia alle bici, facendo definitivamente chiarezza su un tema che ha alimentato molte discussioni in tempi recenti, producendo un caos che gridava il bisogno di chiarezza, per dare agli utenti la possibilità di sapere come comportarsi.

Foto | Brinkebike