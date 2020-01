Auto ibride: FCA al CES 2020 di Las Vegas con tre Jeep plug-in

Di Rosario Scelsi domenica 5 gennaio 2020

Il marchio Jeep presenta tre vetture con tecnologia ibrida plug-in, a dimostrazione dell'impegno di FCA a sostegno dell'elettrificazione globale.



Si avvicina l'appuntamento col CES 2019 di Las Vegas, che andrà in scena dal 7 al 10 gennaio. Il gruppo FCA sarà presente all'evento statunitense, mettendo in vetrina le sue più recenti tecnologie relative all'elettrificazione, alla User Experience (UX) e alla connettività Uconnect.

Di particolare interesse, nell'ottica green, l'esposizione all'International Consumer Electronics Show, da parte di Jeep, dei modelli Wrangler 4xe, Compass 4xe e Renegade 4xe, dotati di tecnologia ibrida plug-in. Si tratta del primo passo nel processo di elettrificazione della gamma Jeep, che consentirà al brand di offrire opzioni elettrificate su tutti i modelli entro il 2022.

Questo approccio lancia un nuovo taglio filosofico che contribuirà a modernizzare il marchio, senza disconnetterlo dalla tradizione. Le auto elettriche di Jeep saranno efficienti e responsabili, per rafforzare l'impegno della casa madre a diventare leader nelle sofisticate tecnologie "verdi" ed ecocompatibili, in un quadro attento alla piacevolezza dell'esperienza di guida e alle migliori capacità di 4x4 nell'uso in fuoristrada.

I tre veicoli Jeep esposti al CES 2020 fanno parte dell'impegno di FCA a introdurre a livello globale più di 30 modelli elettrificati entro il 2022.