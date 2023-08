Caseina vegetale per il “vero” formaggio vegano

La scoperta assistita dall’intelligenza artificiale della caseina vegetale produce un “vero” formaggio vegano dalle piante

La caseina è una proteina del latte che conferisce al formaggio la sua caratteristica consistenza e sapore. La recente scoperta basata sull’intelligenza artificiale della caseina vegetale mostra che ha una struttura simile alla caseina da latte, il che significa che può essere utilizzata per produrre formaggio vegano praticamente identico al formaggio da latte.

Climax Foods è un’azienda con sede in California, negli Stati Uniti, fondata nel 2019 per creare alimenti a base vegetale indistinguibili dalle loro controparti di origine animale. L’azienda utilizza l’intelligenza artificiale per identificare e isolare le proteine vegetali che possono essere utilizzate per realizzare nuovi prodotti alimentari vegani. Il loro primo, una caseina vegetale, è costituito da una miscela brevettata di proteine vegetali che vengono fermentate per creare un prodotto che ha la stessa struttura, funzione e gusto della caseina da latte.

La caseina rappresenta circa l’80% delle proteine nel latte, nel formaggio e nello yogurt e viene venduta come integratore alimentare proteico utilizzato dagli atleti per favorire il recupero dall’esercizio e aumentare la forza. La caseina si trova anche comunemente nelle formule per bambini.

La caseina vegetale di Climax Foods è priva di ormoni, antibiotici o allergeni alimentari. Il loro processo consente loro di produrre questa proteina in modo sostenibile, su larga scala e a un prezzo simile alla caseina da latte. Con l’agricoltura animale industriale che contribuisce al riscaldamento globale e all’esaurimento delle risorse della Terra, questa scoperta scientifica rappresenta una vittoria significativa per il pianeta e una pietra miliare per l’adozione di alternative casearie.

“Come buongustai e scienziati, abbiamo un profondo apprezzamento per i sapori complessi e le consistenze dei prodotti lattiero-caseari, ma riconosciamo anche le loro enormi inefficienze, come la necessità di 700 litri d’acqua per fare un chilo di formaggio”, Oliver, CEO e fondatore di Climax Zahn ha dichiarato in una dichiarazione: “Il nostro processo di produzione utilizza 500 volte meno acqua nella nostra attuale scala pilota”.

Gli esperti alimentari hanno elogiato la caseina vegetale dell’azienda; nel 2022, la caseina vegetale dell’azienda ha ricevuto il premio “Ingrediente più innovativo” alla fiera Food Expo West. L’azienda ha anche collaborato con il colosso lattiero-caseario francese Bel Group per sviluppare versioni vegane di alcuni dei suoi formaggi più popolari, come la mucca che ride e il Boursin. Questi dovrebbero raggiungere il mercato consumer entro la fine del 2024.

Un grande mercato

Si prevede che il mercato globale del formaggio vegano crescerà a un tasso del 10,6% dal 2021 al 2028. La crescita del mercato del formaggio vegano è guidata da una serie di fattori, tra cui la crescente consapevolezza dell’impatto ambientale della produzione lattiero-casearia, crescenti preoccupazioni per la salute sui prodotti lattiero-caseari e la crescente popolarità delle diete a base vegetale.

Ma Climax Foods è solo una delle poche aziende nel gioco del formaggio vegano. New Culture è un’azienda con sede a San Francisco fondata nel 2018 con la missione di creare prodotti lattiero-caseari sostenibili e senza animali utilizzando una fermentazione di precisione. La fermentazione di precisione è un processo che utilizza i microbi per produrre proteine e altre sostanze. New Culture afferma che la sua caseina vegetale è “identica” alla caseina da latte in termini di struttura, funzione e gusto.

La caseina vegetale di New Culture è prodotta utilizzando un ceppo brevettato di lievito che è stato geneticamente modificato per produrre caseina. Il lievito viene coltivato in una vasca di fermentazione e la caseina viene quindi estratta e purificata. L’azienda afferma che la sua caseina vegetale è priva di lattosio, senza glutine e vegana.

La caseina vegetale di New Culture è ancora nelle prime fasi di sviluppo, ma l’azienda ha in programma di lanciare i suoi primi prodotti nel 2023. New Culture sta attualmente aumentando la sua capacità produttiva. L’azienda ha anche lavorato allo sviluppo di nuovi prodotti che utilizzano la sua tecnologia di fermentazione di precisione.

Una volta che il formaggio vegano New Culture sarà disponibile per l’acquisto, è probabile che sia disponibile attraverso una varietà di canali, inclusi rivenditori online e negozi di specialità alimentari. La società ha anche affermato di essere in trattativa con alcuni dei principali produttori di alimenti per l’utilizzo della sua tecnologia di fermentazione di precisione nei loro prodotti.

Ecco alcuni dei vantaggi dell’utilizzo di caseina vegetale per produrre formaggio vegano:

È vegano e cruelty-free. La caseina vegetale è prodotta da piante, quindi è vegana e cruelty-free. Questo lo rende una buona opzione per le persone che cercano alternative vegane al formaggio da latte.

Ha una consistenza e un sapore simili al formaggio da latte. La caseina vegetale ha una consistenza e un sapore simili al formaggio da latte. Ciò significa che i formaggi vegani a base di caseina vegetale possono essere indistinguibili dai formaggi da latte.

È senza lattosio e senza glutine. La caseina vegetale è priva di lattosio e glutine. Questo lo rende una buona opzione per le persone intolleranti al lattosio o affette da celiachia.

Lo sviluppo della caseina vegetale è un importante passo avanti per l’industria alimentare vegana. Significa che ora i produttori di formaggio possono creare formaggi vegani indistinguibili dai formaggi da latte. Ciò renderà senza dubbio il formaggio vegano più mainstream e attirerà una gamma più ampia di consumatori.