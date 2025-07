Un recente studio ha approfondito l’affascinante connessione tra il giorno della settimana in cui si nasce e i tratti della personalità.

Un recente studio inglese ha approfondito l’affascinante connessione tra il giorno della settimana in cui si nasce e i tratti della personalità, rivelando che esistono delle tendenze comportamentali legate proprio alla data di nascita. Analizzando oltre 2000 adolescenti, il team di ricerca ha messo in luce come il giorno in cui una persona viene al mondo possa influenzare, in modo sottile ma significativo, alcuni aspetti del carattere.

Il legame tra il giorno di nascita e la personalità secondo la ricerca inglese

Lo studio dal titolo “Are Wednesday’s Children Full of Woe? Children’s Differences in Personality Are Independent of Day of Birth”, condotto dal Hungry Mind Lab a York, ha esaminato le caratteristiche comportamentali di ragazzi nati in giorni diversi della settimana. Riprendendo in parte la tradizione della filastrocca inglese del XIX secolo che associa a ogni giorno un tratto specifico (ad esempio, “Monday’s child is fair of face”, “Tuesday’s child is full of grace”), i ricercatori hanno verificato se queste antiche credenze trovino riscontro nei dati odierni.

I risultati mostrano che chi nasce di lunedì tende a sviluppare una maggiore autostima, mentre chi vede la luce di venerdì manifesta una spiccata generosità. I bambini nati di mercoledì, giorno governato da Mercurio, sono caratterizzati da una spiccata curiosità intellettuale e da una mente vivace, anche se a volte più instabile rispetto agli altri.

Lo studio ha delineato un profilo comportamentale per ogni giorno, basandosi sia sulle antiche simbologie che su dati psicologici contemporanei:

Lunedì e sabato sono legati a una maggiore sensibilità e a una forte disciplina .

sono legati a una maggiore e a una forte . Martedì , influenzato simbolicamente da Marte, è associato a persone decise, energiche e intraprendenti , ma anche potenzialmente più impulsive e competitive.

, influenzato simbolicamente da Marte, è associato a persone , ma anche potenzialmente più e competitive. Mercoledì favorisce individui curiosi, comunicativi e capaci di pensieri rapidi , ma con una tendenza alla distrazione.

favorisce individui , ma con una tendenza alla distrazione. Giovedì e venerdì sembrano stimolare una visione ottimistica della vita e una spiccata attitudine artistica.

sembrano stimolare una e una spiccata attitudine artistica. Domenica, giorno del Sole, è caratterizzato da chi nasce con una naturale sicurezza di sé, creatività e capacità di leadership.

Questi risultati, tuttavia, non devono essere interpretati come un destino scritto, ma piuttosto come una serie di inclinazioni che possono essere amplificate o mitigate dall’ambiente sociale e familiare.

Sebbene lo studio sottolinei che nessun destino sia irrevocabilmente fissato dal giorno in cui si nasce, conoscere queste tendenze può offrire strumenti utili in diversi ambiti: