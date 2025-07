Una delle domande che sempre ci poniamo, soprattutto quando ci rechiamo al supermercato ad acquistare qualcosa è: da dove provengono questi prodotti?

Si tratta di prodotti, alimentari o meno, che porteremo sulla nostra tavola a breve e che, poi, dopo averli (nel caso di alimentari) cucinati, mangeremo ed entreranno nel nostro corpo. È una domanda che ci facciamo ogni volta, quando torniamo dal supermercato.

Anche chi si reca alla Lidl si domanda e si chiede, ad esempio, da dove provenga il pesce, o perché no, anche il vino, che è lì venduto nel reparto specifico. Cerchiamo di capire insieme.

Cena galante da Lidl

Quando portiamo qualcosa in tavola, ci assicuriamo sempre della sua provenienza, che sia certificata e controllata, anche perché si tratta di prodotti che, una volta cucinati, entreranno nel nostro organismo. Di solito, i prodotti che acquistiamo nelle grandi catene di supermercati sono sempre iper controllati, ma sapere, nello specifico, da dove provengano, non è ai del tutto sbagliato.

Ad esempio, uno dei prodotti che costa sempre un po’ in più è il vino. Ovviamente si tratta sempre di prodotti che provengono da filiere controllate e che hanno tutte le certificazioni possibili che li rendono unici quanto anche controllati nel loro genere, ma avere un occhio di riguardo in più non guasta mai, anche perché il costo non è decisamente sempre alla portata di tutti.

Di solito, quando si tratta di fare la spesa, si va sempre a caccia delle offerte che sono fra le più convenienti presenti sul mercato. Si spulciano volantini a destra e a sinistra. La Lidl, ad esempio, è quella che propone offerte tutte le settimane e quasi sempre a prezzi vantaggiosi, anche per quel che riguarda i prodotti del reparto vinicolo.

Un buon vino è sempre la scelta migliore

E proprio di prodotti da banco pescheria ti parliamo e delle incredibili offerte che potrai trovare, questa settimana, da Lidl. C’è un’offerta che non puoi lasciarti scappare, soprattutto se hai voglia di una cena galante e non vuoi spendere troppo.

Se ad esempio proponi e cucini un buon branzino agli asparagi con maionese e barbabietola, o un filetto di salmone marinato, accanto non puoi che abbinarci un vino.

Come ad esempio il Soave Classico DOC che trovi in offerta da Lidl a soli 2.49€ la bottiglia. Una selezione unica di vini pregiati, per ogni occasione, è quella che trovi da Lidl a prezzi davvero contenuti, ma che sono sempre di qualità. Un’attenzione particolare a cosa porti a tavola ma, al tempo stesso, anche a cosa perfettamente ci abbini come vino.