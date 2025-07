Questo ricco panorama enoturistico conferma la Sicilia come meta imprescindibile per chi vuole vivere un viaggio all’insegna del gusto.

La Sicilia si conferma una terra generosa non solo per i suoi paesaggi mozzafiato e le sue tradizioni culinarie, ma anche per l’eccellenza enologica che offre.

Le province di Trapani e Agrigento emergono come mete imprescindibili per gli appassionati di vino e per chi desidera immergersi in un’esperienza gourmet completa, tra degustazioni, cantine storiche e ristoranti di alta qualità.

Degustazione di vini in Sicilia: un patrimonio da scoprire

La Sicilia è una delle regioni italiane con la più ampia superficie vitata, un territorio che, grazie al clima mediterraneo e alla presenza di vulcani come l’Etna, produce vini di grande carattere e riconoscibilità a livello mondiale. La produzione spazia da vini bianchi freschi e aromatici a rossi intensi e passiti unici, come il celebre Passito di Pantelleria DOC o il rinomato Marsala.

La provincia di Trapani, in particolare, si distingue per le sue cantine storiche e per la qualità delle sue produzioni. Tra le cantine più rinomate si segnalano Rallo, Caruso & Minini e Marco de Bartoli, luoghi dove è possibile partecipare a degustazioni guidate e visite nelle sale di barricaia, per scoprire i segreti della vinificazione tradizionale e moderna.

Tour enogastronomici tra Trapani e Agrigento

Chi visita Trapani e dintorni trova un’offerta enoturistica molto variegata, che include eventi come Calici di Stelle a Pantelleria, durante il quale le cantine aprono le loro porte per degustazioni accompagnate da musica e piatti tipici. Inoltre, i ristoranti della zona propongono abbinamenti tra vini locali e specialità gastronomiche, valorizzando prodotti come il pesce fresco, l’olio extravergine di oliva e formaggi tipici.

Nel territorio di Agrigento, noto per il suo patrimonio archeologico e naturalistico, si possono scoprire vini come il Nero d’Avola, che nelle cantine di Feudo Santa Teresa e di altri produttori locali viene declinato in diverse versioni, offrendo al visitatore un’esperienza degustativa completa accompagnata da prodotti tipici siciliani.

Le cantine di Donnafugata: eccellenza e innovazione a Marsala

Un punto di riferimento internazionale per i vini siciliani è la cantina Donnafugata, situata a Marsala. Fondata negli anni Ottanta dalla famiglia Rallo, questa realtà unisce tradizione e innovazione, coltivando oltre 380 ettari tra Pantelleria, Etna, Vittoria e Contessa Entellina.

Donnafugata offre percorsi di degustazione personalizzati in un ambiente accogliente, che raccontano la storia e la biodiversità della Sicilia attraverso le sue bottiglie.

Eventi e strade del vino: itinerari per tutti i gusti

La Sicilia vanta numerose strade del vino, regolamentate dalla legge regionale per promuovere il turismo enogastronomico. Tra le più famose ci sono quelle dedicate al Moscato di Noto e Siracusa, al Cerasuolo di Vittoria, al Marsala e all’Etna. Questi percorsi alternano visite alle cantine, degustazioni e attività culturali, offrendo un’esperienza immersiva nel territorio.

Tra gli eventi più importanti dell’estate e dell’autunno 2025 si segnalano:

Nero d’Avola Wine NDA ad Agrigento, a maggio, dedicato al vitigno simbolo della regione;

ad Agrigento, a maggio, dedicato al vitigno simbolo della regione; Calici di Stelle , in agosto, con degustazioni sotto le stelle in molte località siciliane;

, in agosto, con degustazioni sotto le stelle in molte località siciliane; Mandrarossa Vineyard Tour a Menfi, in settembre, un tour tra vigne e cantine con degustazioni di vini e prodotti tipici.

Gli appassionati possono pianificare visite personalizzate grazie a portali specializzati come Winerytastingsicily, che consentono di scegliere date, località e tipologie di esperienza enologica.