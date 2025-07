Anche quest’anno Ikea rilancia una delle sue iniziative più attese per l’estate, con una vasta gamma di prodotti scontati fino al 60%.

Anche quest’anno Ikea rilancia una delle sue iniziative più attese per l’estate, con una vasta gamma di prodotti scontati fino al 60% per un periodo limitato. Fino al 17 agosto, è possibile approfittare di offerte esclusive su oltre 220 articoli, che spaziano dagli arredi ai complementi, passando per accessori e tessili, sia nei negozi fisici sia sulla piattaforma online ufficiale. Questa campagna, denominata “Saldi Ikea”, rappresenta un’opportunità importante per chi desidera rinnovare gli ambienti domestici con prodotti di qualità a prezzi decisamente ridotti.

Saldi estivi Ikea: un'occasione imperdibile con oltre 220 articoli scontati

La proposta estiva di Ikea si caratterizza per una selezione continua e in costante aggiornamento di prodotti in promozione, con ribassi che possono superare il 60%. Tra gli articoli più richiesti figurano pezzi iconici del catalogo, che con questi sconti diventano un vero affare. Ad esempio, il divano letto angolare Friheten è ora disponibile a 399 euro, rispetto ai 499 euro di listino, mentre lo scaffale Vittsjo in edizione limitata è proposto a 45 euro, con uno sconto del 20%. Per chi è alla ricerca di tessili, il tappeto Hjortsvang è venduto a metà prezzo, passando da 300 a 150 euro.

Gli amanti della zona pranzo possono invece scegliere il tavolo Hagernas con quattro sedie, ora a 139 euro anziché 169 euro, mentre per i gamer la sedia Loparbana è acquistabile a 109 euro, con uno sconto di 20 euro sul prezzo originale. La varietà degli articoli in saldo comprende inoltre complementi d’arredo e accessori di uso quotidiano, con la possibilità di acquistare comodamente da casa tramite il sito ufficiale Ikea.

La promozione non si esaurisce nei soli negozi fisici: molti dei prodotti in saldo possono essere ordinati direttamente online, con la comodità di riceverli a domicilio. È importante però verificare la disponibilità del servizio di consegna inserendo il proprio CAP nella sezione dedicata del sito Ikea. Dove la spedizione non è attiva, resta comunque la possibilità di prenotare il ritiro in negozio.

Parallelamente ai saldi, Ikea rinnova l’attenzione verso la sostenibilità con l’Angolo della Circolarità, una sezione speciale online che propone mobili rigenerati, articoli esposti o resi sottoposti a un accurato controllo e rimessi in vendita a prezzi fortemente ridotti. Questa iniziativa è attiva fino al 31 luglio e rappresenta un passo concreto verso il riutilizzo e la riduzione degli sprechi, allineandosi con il progetto green del colosso svedese.

I prodotti disponibili nell’Angolo della Circolarità sono selezionati con cura e spesso includono pezzi perfettamente funzionali e in ottimo stato, ideali per chi vuole coniugare risparmio e rispetto per l’ambiente. Come per i saldi, la disponibilità varia a seconda dello store e della zona geografica, pertanto è consigliabile controllare regolarmente il sito Ikea o visitare il punto vendita più vicino.