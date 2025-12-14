Related Stories

Acqua potabile, come riconoscerla e non sbagliare fuori casa Acqua potabile, come riconoscere quella da bere

Acqua potabile, come riconoscerla e non sbagliare fuori casa

8 Dicembre 2025
Spreco dell’acqua ai massimi livelli in Italia, un pericolo annunciato per tutti: a rischio il benessere della popolazione Un recente studio presentato durante la manifestazione Ecomondo 2025 a Rimini, in collaborazione con Unitalia e a cura di Consumers Forum

Spreco dell’acqua ai massimi livelli in Italia, un pericolo annunciato per tutti: a rischio il benessere della popolazione

29 Novembre 2025
Bere acqua fredda o tiepida, questo è il dilemma: ecco quale delle due disseta per davvero Acqua

Bere acqua fredda o tiepida, questo è il dilemma: ecco quale delle due disseta per davvero

28 Novembre 2025
Change privacy settings
×