Con l’arrivo del freddo, l’inevitabile accensione di termosifoni e stufe provoca un aumento significativo della spesa per il gas, incidendo pesantemente sul bilancio familiare.

Per far fronte a questa problematica, catene della grande distribuzione come Lidl si distinguono per proporre soluzioni pratiche ed economiche, dimostrando di non sbagliare un colpo nelle loro offerte stagionali. Attraverso promozioni che non si limitano agli alimentari, ma spaziano fino a includere articoli per la casa e il fai da te, il noto store si impegna a fornire ai consumatori strumenti utili per la riduzione dei costi energetici. Lidl ha pensato specificamente a prodotti che possono fornire un riscaldamento immediato e mirato, con un costo iniziale contenuto e un consumo energetico minimo.

Il focus delle attuali promozioni si concentra sulla linea Sensiplast, introducendo due articoli che offrono comfort e calore localizzato a un prezzo poco superiore ai 20 euro, rappresentando un valido aiuto per fronteggiare l’inverno. Il primo prodotto è un termoforo per spalle e nuca, ideale per un calore terapeutico.

Lidl batte tutti e risolve il freddo invernale

Questo dispositivo è dotato di sei livelli di temperatura e di una funzione di spegnimento automatico, operando con una potenza di soli 100 watt; il suo costo è fissato a un conveniente 19,99 euro.

Il secondo articolo è uno scaldaletto dalle dimensioni di 150 per 80 centimetri. Anch’esso offre sei livelli di regolazione del calore, ma il suo punto di forza è la zona dei piedi con riscaldamento rinforzato, un dettaglio progettato per il massimo comfort. Questo scaldaletto risulta estremamente efficiente dal punto di vista energetico, con una dispersione estremamente bassa di soli 65 watt, ed è disponibile al prezzo di 24,99 euro, coperto da una garanzia di tre anni.

Questi dispositivi rappresentano una strategia intelligente ed efficace per abbattere i costi del gas. Fornendo calore direttamente dove serve, sul corpo o nel letto, riducono la necessità di mantenere alte le temperature del riscaldamento centralizzato. Le offerte fanno parte del nuovo volantino della catena, ricco come sempre di promozioni vantaggiose. Sebbene la disponibilità sia limitata fino a esaurimento scorte, l’acquisto di uno di questi articoli è fortemente consigliato, data la loro qualità e la loro utilità nel garantire un inverno caldo a un costo davvero minimo.