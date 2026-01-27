Anche nel 2026 sono in molti ad affidarsi al calendario lunare per scegliere il momento giusto per tagliare i capelli.

C’è chi non può fare a meno del suo parrucchiere di fiducia, chi si fida dell’istinto e chi si lascia guidare dalle stelle. Il calendario lunare dei capelli 2026 torna a essere una bussola per molti alla ricerca di una chioma più folta e sana.

Secondo una tradizione antica, scandita dalle fasi della Luna, scegliere il momento giusto per tagliare o colorare i capelli può influenzare la crescita e la luminosità nel tempo. Una pratica che affonda le radici nelle tradizioni popolari ma che ancora oggi viene seguita anche dalle beauty addicted più seguite sui social.

Il legame antico tra Luna e capelli

L’idea che la Luna possa influenzare il corpo umano non è nuova, dopotutto. Così come governa le maree, secondo molte credenze inciderebbe anche sui liquidi corporei, considerando che il nostro organismo è composto in gran parte d’acqua.

I capelli, quindi, non fanno eccezione. Non a caso nelle tradizioni contadine il calendario lunare era uno strumento essenziale sia per l’agricoltura che per la cura personale.

Pur mancando di conferme scientifiche definitive, chi segue il calendario lunare sostiene di notare differenze concrete, come una crescita più rapida e capelli meno fragili. E anche nel 2026, come ogni anno, tutto ruota intorno alle fasi lunari.

Quando tagliare i capelli per farli crescere più velocemente?

Il ciclo completo dura circa 28 giorni e ogni fase associata a un diverso effetto sulla chioma. La Luna crescente, dal primo quarto alla Luna piena, è considerata il momento ideale per il taglio se l’obiettivo è stimolare la crescita. In questa fase l’energia è in aumento e, secondo la tradizione, favorisce un allungamento più rapido e capelli più vitali.

Con la Luna piena si raggiunge il picco energetico. Tagliare i capelli in questo periodo è consigliato per chi vuole una chioma più forte e robusta. Meglio scegliere questo periodo se si vogliono eseguire trattamenti rinforzanti e maschere nutrienti.

Durante la Luna calante, che segue il plenilunio, la crescita rallenta. Questa è la fase ideale per chi porta tagli corti e vuole tenerli ordinati più a lungo. La Luna nuova, infine, è in una fase di riposo. Meglio rimandare il taglio e concentrarsi sulla salute del cuoio capelluto con scrub e impacchi purificanti.

Alcuni calendario lunari per capelli 2026 integrano anche il passaggio della Luna nei segni zodiacali. Secondo questa lettura, la Luna in Vergine favorirebbe la crescita, quella in Leone darebbe forza e volume, Toro e Bilancia sarebbero ideali per migliorare la salute generale del cuoio capelluto e i segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) sono considerati meno favorevoli per il taglio perché associati a capelli più crespi e difficili da gestire.