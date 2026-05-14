Friggitrice ad aria, è davvero più salutare? Quello che devi sapere (anche sui rischi)

Molti pensano che la friggitrice ad aria, implicando un uso ridotto di grassi, sia per definizione un metodo di cottura più salutare ma le cose non stanno proprio così.

La friggitrice ad aria ha cambiato il modo in cui molta gente cucina le patate surgelate alle undici di sera. Questo è il punto reale. Non il benessere, non la rivoluzione alimentare. È veloce, sporca poco, non lascia quell’odore di olio fritto che rimane sulle tende fino al mattino dopo. E infatti ci finisce dentro di tutto: nuggets, zucchine, pane carasau avanzato, perfino le castagne.

Poi però arriva quella superficie marrone uniforme, quasi troppo perfetta, e qualche domanda conviene farsela.

Il problema non è solo l’olio

Molti pensano che eliminare la frittura tradizionale equivalga automaticamente a mangiare meglio. In pratica succede spesso il contrario: si cucina più spesso roba industriale perché “tanto è ad aria”. E certe preparazioni ultraprocessate sono progettate proprio per reagire bene a temperature aggressive e ventilazione forte. Croccanti fuori, morbide dentro. Il cervello ringrazia. L’intestino un po’ meno.

Con gli oli, il discorso è meno pulito di come viene raccontato online. Alcuni usano spray di semi ovunque, soprattutto girasole o mais, perché fanno scena e non ungono troppo il cestello. Però a temperature alte certi grassi si ossidano in fretta. L’odore cambia. Se hai mai aperto una friggitrice dopo aver cotto ali di pollo marinate e hai sentito quella specie di sentore metallico, leggermente acre, sai già di cosa parlo.

L’olio d’oliva regge meglio, ma anche lì dipende: quantità, tempo, temperatura reale. Le friggitrici economiche spesso oscillano parecchio più di quanto mostrino sul display. Una segna 180 gradi e dentro magari ne sta sparando 205 sui bordi del cestello. Lo vedi dalle patate: nere agli angoli, pallide al centro.

L’acrilammide non si vede

La parte meno intuitiva riguarda proprio i cibi “sani”. Patate, pane, avena, farine. Quando gli amidi vengono spinti verso cotture molto intense si forma acrilammide, una sostanza che continua a comparire negli studi da anni. Non è veleno immediato, non è allarmismo da social. È più una faccenda lenta, accumulativa, difficile da misurare nella vita vera.

Il punto è che la friggitrice ad aria lavora benissimo proprio nella fascia in cui queste reazioni accelerano. Superficie secca, tanto calore, aria continua. La doratura che piace tanto coincide spesso con quello che chimicamente sarebbe meglio limitare.

Io me ne sono accorto preparando chips di patate fatte in casa. Le prime volte le lasciavo dentro “un altro minuto”. Sempre un altro minuto. Finivano marroni, quasi lucide. Buonissime. Dopo un po’ ho iniziato a tirarle fuori quando erano ancora bionde e molli al centro. Molto meno instagrammabili. Più mangiabili davvero.

I cestelli antiaderenti si rovinano prima del previsto

Qui c’è un dettaglio che tanti ignorano: il cestello non si rovina soltanto graffiandolo. Alcuni rivestimenti iniziano a deteriorarsi anche con sbalzi termici ripetuti. Soprattutto quando la macchina viene fatta partire vuota per “preriscaldare”. È una cosa comunissima.

I modelli con Teflon moderno sono più sicuri rispetto a quelli di anni fa, ma quando il rivestimento inizia a opacizzarsi o a fare microbolle io qualche dubbio me lo farei venire. C’è gente che continua a usarli così per anni. Anche perché il danno non è spettacolare, non succede niente di immediato. È questo che rende tutto ambiguo.

L’acciaio inox ha un comportamento diverso. Scalda peggio in certi casi, attacca di più, però almeno non ti ritrovi quella polverina scura sugli angoli del cestello dopo mesi di utilizzo. Una volta l’ho vista uscire passando solo un foglio di carta umido. Da lì ho smesso di usare utensili metallici dentro la friggitrice, anche se teoricamente “resistente ai graffi”.

E poi c’è una cosa che quasi nessuno considera: il cibo cotto ad aria tende a essere più secco. Questo porta molte persone a compensare mangiando salse industriali, formaggi fusi, roba molto salata. Alla fine il problema non è la macchina in sé. È il tipo di alimentazione che si costruisce attorno a quella comodità quasi istantanea.

La friggitrice ad aria resta utile. Anch’io la uso. Però dopo un po’ impari a riconoscere quell’odore troppo tostato appena apri il cassetto. Non serve uno studio scientifico per capire che forse, ogni tanto, conviene fermarsi trenta secondi prima.