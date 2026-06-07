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Etichette dei vestiti nuovi, 5 riusi creativi per trasformare un rifiuto in oggetti utili

Anche tu butti sempre l'etichetta dei vestiti nuovi? Se appena torni a casa cadi in tentazione fermati a pensare a questi 5 usi creativi che ti faranno desistere.

Francesca Testa Francesca Testa
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7 Giugno 2026
Cartellini dei vestiti riutilizzati come segnalibri, etichette e organizer per fili su tavolo da bricolage con piante
Cartellini dei vestiti trasformati in segnalibri, tag regalo ed etichette, in una postazione DIY dal mood sostenibile.

Chi compra vestiti nuovi fa quasi sempre lo stesso gesto: stacca il prezzo, prova il capo e butta i cartellini nel cestino. Un riflesso automatico. Eppure proprio quei pezzetti di carta o cartoncino, che sembrano inutili, possono tornare buoni in casa. In modo semplice, senza spendere nulla.

L’idea, rilanciata anche dai contenuti dedicati al DIY e upcycling, parte da lì: fermarsi un secondo prima di accartocciare tutto. Perché soprattutto i cartellini più rigidi, sagomati o già forati hanno già pronta una seconda vita.

Cartellini buttati via per abitudine: quali vale la pena tenere

I cartellini dei vestiti si eliminano più per abitudine che per vera necessità. Restano legati al momento dell’acquisto: il prezzo, il codice a barre, le informazioni del negozio. Una volta aperta la busta o tolto il filo di plastica, sembrano non servire più. Ma molti sono fatti in cartoncino spesso, carta patinata o materiali misti che reggono bene pieghe, penne e decorazioni.

Quelli più adatti al riuso creativo sono i tag rettangolari o sagomati, meglio ancora se hanno già un foro e un retro pulito. Se davanti ci sono loghi troppo vistosi, si coprono facilmente con carta adesiva, colore acrilico o anche solo con un nastro decorativo. Niente di complicato: basta avere l’idea giusta.

Da etichetta a segnalibro: il riuso più facile e immediato

Tra i riusi più semplici ci sono i segnalibri personalizzati. In fondo molti cartellini hanno già la forma giusta: sono allungati, abbastanza resistenti e comodi da tenere in mano. Si possono lasciare quasi come sono, aggiungendo magari una frase scritta a penna, oppure rivestire con washi tape, piccoli disegni, ritagli di carta colorata o una passata di tempera chiara per coprire il fronte originale.

Riciclo etichette vestiti

Etichette vestiti, puoi darle nuova vita con un pizzico di fantasia (Ecoblog.it)

Se c’è il foro in alto, il lavoro è ancora più veloce: basta infilare un nastrino, uno spago sottile o anche un pezzo di lana avanzata. Il risultato non è perfetto, ed è proprio questo il punto. Ha un’aria artigianale, vissuta. E da semplice scarto diventa un oggetto che finisce davvero tra le pagine di un libro, in un quaderno o nell’agenda sul comodino.

Scrapbooking, piante e regali: tre modi pratici per non buttarli

Un altro uso naturale del recupero delle etichette è lo scrapbooking, dove materiali diversi, superfici irregolari e pezzi recuperati spesso funzionano meglio di quelli comprati apposta. I cartellini possono diventare basi per annotazioni, piccole cornici per foto, inserti decorativi da cucire o incollare in un album. Ma non solo.

In casa si prestano bene anche come etichette per piante: basta scrivere il nome di una varietà aromatica, di una succulenta o di una talea appena rinvasata e sistemare il cartellino nel vaso con una molletta o un supporto. Se la grafica originale disturba, si passa sopra un po’ di colore. Rapido e pratico. C’è poi l’uso più immediato nei giorni di festa: i cartellini per regali. Con una mano di colore neutro e una frase scritta a mano — “per Marta”, “apri dopo cena” — diventano tag essenziali, ma molto meno impersonali di quelli presi in confezione.

Organizer per fili: il riuso più utile nel cassetto del cucito

Il quinto riuso, il più concreto, riguarda chi in casa ha un angolo dedicato a cucito, bricolage o piccoli lavori manuali. I cartellini dei vestiti possono diventare un organizer per fili: basta avvolgere attorno piccoli spezzoni di cotone, filo da ricamo, spago sottile, cordoncini o nastri che altrimenti finiscono sparsi nei cassetti.

Anche qui il foro torna utile, perché permette di appendere i cartellini a un gancio o di raccoglierli con un anello metallico. È un sistema semplice, quasi ovvio, ma funziona. Chi cuce lo sa: trovare subito il filo giusto vuol dire evitare confusione e perdere meno tempo. E in questo caso il riuso non è solo creativo. È anche pratico, ordinato, quotidiano. Un oggetto pensato per durare pochi minuti finisce così per accompagnare lavori di casa che tornano, una settimana dopo l’altra.

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