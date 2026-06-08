Ansia nei cani, lo studio su 43 mila animali: perché quasi tutti hanno almeno un trigger di paura

Lo studio del Texas A&M College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences, pubblicato il 30 maggio 2026 su Veterinary Research Communications, mette in fila un dato che fa riflettere: su oltre 43 mila cani domestici seguiti attraverso il Dog Aging Project, la grande maggioranza mostra almeno un trigger di paura nella vita di tutti i giorni.

Non si parla solo di casi sporadici, ma di reazioni che scattano davanti a estranei, altri animali, rumori o maltempo. In sostanza, l’ansia nei cani sarebbe molto più comune di quanto tanti proprietari immaginino. E spesso i segnali, in casa o durante una passeggiata, vengono sottovalutati.

Texas A&M, cosa emerge davvero dallo studio sui 43 mila cani

La ricerca porta la firma della veterinaria comportamentalista Bonnie Beaver e si basa sui questionari raccolti dal Dog Aging Project, un programma nato per capire come far vivere i cani più a lungo e meglio. Il punto forte del lavoro è questo: i dati non arrivano da animali osservati solo in condizioni controllate, ma dalla loro vita vera, tra casa, passeggiate, incontri e stimoli quotidiani.

Da qui emerge un numero netto: l’84% dei cani ha almeno una forma di ansia legata a situazioni comuni. Non per forza dopo un trauma o un episodio preciso. Lo studio, infatti, prende in esame soprattutto le paure più “naturali” e lascia fuori quelle collegate a esperienze specifiche, come un bagno vissuto male o una visita veterinaria andata storta. Tradotto: il cane che si irrigidisce con i tuoni o si tiene alla larga da uno sconosciuto non è un’eccezione. È una realtà molto diffusa.

Estranei, altri cani e temporali: i trigger più comuni nella vita di tutti i giorni

Tra i trigger di paura che ricorrono più spesso ci sono gli estranei, sia persone sia altri cani. Subito dopo arrivano i fenomeni atmosferici, dai temporali al vento forte, insieme ai rumori improvvisi, che per molti animali fanno scattare subito l’allarme. Situazioni normali, perfino banali. Ed è proprio questo il punto: evitarle del tutto, nella vita di ogni giorno, è quasi impossibile.

Il dato colpisce perché riguarda scene comunissime: il pianerottolo, il parco sotto casa, il marciapiede, un incrocio veloce al guinzaglio. In quei momenti il cane può abbassare la testa, fare un passo indietro, leccarsi il naso, irrigidirsi o cercare il proprietario. Segnali piccoli, spesso liquidati con frasi come “è solo timido”. E invece, dice lo studio, è proprio lì che si comincia a leggere la paura nel cane, prima che diventi un problema più serio.

Quando la paura non passa più: gli effetti su salute, benessere e aggressività

La paura, di per sé, non è qualcosa di anomalo. Il problema nasce quando il cane si trova di continuo davanti a ciò che lo spaventa e non riesce a tornare in equilibrio. In quel caso, spiegano gli autori, lo stato di allerta può diventare cronico e avere effetti sul benessere animale, sul riposo, sulla capacità di adattarsi all’ambiente e perfino sulla salute generale.

C’è poi una ricaduta molto concreta. Un cane esposto a stress ripetuto può diventare più reattivo, meno prevedibile e, in alcuni casi, più difficile da gestire. Non vuol dire che ogni cane spaventato diventi aggressivo, ma il rischio cresce quando il disagio si accumula e nessuno se ne accorge in tempo. Nella vita quotidiana questo può tradursi in abbai improvvisi, strattoni al guinzaglio, evitamento marcato o risposte più brusche quando qualcuno entra in quella che l’animale considera la sua distanza di sicurezza.

I segnali da non ignorare e quando serve un comportamentista

Riconoscere presto i segnali di stress nel cane è il primo passo. Tra i più frequenti ci sono tremore, respiro affannoso fuori contesto, coda bassa, immobilità improvvisa, sbadigli ripetuti, tentativi di nascondersi, sguardo evitato o rifiuto del cibo nelle situazioni che creano tensione. A volte il cane non abbaia, non scappa, non “fa scena”. Si blocca. Ed è proprio questa reazione così silenziosa a trarre in inganno molti proprietari.

Se questi comportamenti si ripetono, peggiorano o finiscono per limitare la vita dell’animale, gli esperti consigliano di rivolgersi a un medico veterinario comportamentalista o a un professionista qualificato. Muoversi presto può fare davvero la differenza, prima che il problema si radichi. Pensare che “tanto si abituerà” spesso non basta. E, come ricorda la linea di ricerca citata nello studio, imparare a leggere in tempo ansia, paura e fobie nel cane serve non solo a ridurre il rischio di incidenti, ma anche a migliorare in modo concreto la vita del cane e di chi gli sta accanto.