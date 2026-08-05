La lontra riconquista il Nord Italia dopo decenni di assenza

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Gli utenti che navigano online possono imbattersi oggi, 5 agosto 2026, in una pagina di errore 404 su siti web, e-commerce, portali di informazione o servizi digitali quando il contenuto richiesto non è più disponibile, è stato spostato oppure l’indirizzo digitato non corrisponde a una pagina esistente. È un messaggio breve, spesso secco — “pagina non trovata” — ma dietro quelle tre cifre si nasconde uno dei problemi più comuni della navigazione su Internet. Non sempre dipende da chi visita il sito. Anzi, nella maggior parte dei casi la causa è tecnica, editoriale o legata alla gestione interna del portale.

Errore 404, cosa significa quando una pagina non si apre

L’errore 404 indica che il server è stato raggiunto correttamente, ma non ha trovato la pagina web richiesta dall’utente. In altre parole, la connessione funziona, il sito risponde, eppure quel contenuto specifico non è disponibile all’indirizzo indicato. È diverso, per esempio, da un errore di rete o da un sito irraggiungibile: qui il problema riguarda una singola risorsa, un articolo, una scheda prodotto, un documento, una foto o una vecchia pagina interna.

Il messaggio può comparire dopo un clic su un link, durante una ricerca su Google o quando si digita manualmente un URL nella barra del browser. “Il server non trova quello che gli è stato chiesto”, spiegano spesso i tecnici informatici con una formula semplice, anche se dietro possono esserci molte situazioni diverse. Una pagina cancellata. Un indirizzo scritto male. Un aggiornamento del sito non completato. Piccole cose, ma visibili subito all’utente.

Le cause più frequenti: link rotti, pagine eliminate e indirizzi sbagliati

Tra le cause principali di una pagina di errore 404 ci sono i cosiddetti link rotti, cioè collegamenti che puntano a contenuti non più presenti. Succede quando un sito cambia struttura, aggiorna il proprio archivio o modifica gli indirizzi delle pagine senza impostare un reindirizzamento. Il visitatore clicca, si aspetta di trovare un contenuto, e invece si ferma davanti all’avviso. Una schermata bianca, a volte con un messaggio personalizzato, altre volte con una formula standard.

Un’altra causa frequente è la cancellazione di una pagina. Può riguardare un vecchio articolo, una promozione scaduta, una pagina di servizio rimossa o un prodotto non più in vendita. Se il gestore del sito non crea una nuova destinazione, il browser restituisce il codice 404. C’è poi l’errore umano: basta una lettera in più, un trattino mancante, una maiuscola fuori posto in alcuni sistemi, e l’indirizzo non viene riconosciuto. Anche un copia e incolla incompleto può portare allo stesso risultato.

Nei siti più grandi il problema può nascere durante migrazioni tecniche o restyling. Quando si cambia piattaforma, si modificano categorie, percorsi e archivi: se la mappatura non è accurata, alcune pagine restano isolate. È in quel momento che compaiono i 404, spesso segnalati dagli utenti prima ancora che dai controlli interni. “Ci siamo accorti del problema dalle mail arrivate al servizio clienti”, ha confidato più di un responsabile web in casi simili. Una dinamica comune, poco visibile ma concreta.

Cosa può fare l’utente quando compare il messaggio

Quando appare una pagina 404, il primo controllo riguarda l’indirizzo. Conviene verificare che l’URL sia scritto correttamente, senza spazi, caratteri mancanti o simboli aggiunti per errore. Se il link arriva da una mail, da un social network o da una vecchia pagina salvata nei preferiti, può essere utile tornare alla home page del sito e cercare il contenuto tramite la barra di ricerca interna. Spesso la pagina esiste ancora, ma si trova a un indirizzo diverso.

Un’altra possibilità è usare un motore di ricerca, inserendo il titolo del contenuto o alcune parole chiave insieme al nome del sito. In molti casi Google, Bing o altri motori indicizzano la nuova posizione della pagina, se è stata spostata. Se invece il contenuto è stato rimosso, il risultato potrebbe non comparire più o portare ancora al vecchio indirizzo. Poco da fare, in quel caso, se non contattare il gestore del sito.

Molti portali invitano infatti gli utenti a segnalare il problema. Una frase del tipo “Se riscontri il problema, ti invitiamo a contattarci” serve proprio a raccogliere indicazioni su link non funzionanti o pagine mancanti. Il messaggio dovrebbe includere, quando possibile, l’indirizzo visitato, l’orario approssimativo e il percorso seguito per arrivare alla pagina. Dettagli minimi, ma utili a chi deve intervenire. Anche uno screenshot può aiutare.

Perché correggere un 404 è utile anche per siti e aziende

Per chi gestisce un portale, un errore 404 non è solo un fastidio tecnico. Può incidere sull’esperienza degli utenti, sulla fiducia nel sito e, in alcuni casi, sulle vendite o sulla consultazione dei contenuti. Un cliente che non trova una scheda prodotto potrebbe abbandonare l’acquisto; un lettore che arriva su un articolo mancante potrebbe chiudere la pagina. Succede in pochi secondi. Senza grandi avvisi.

Anche dal punto di vista della SEO, la presenza di molti errori 404 può segnalare una manutenzione poco curata, soprattutto se riguarda pagine importanti o molto visitate. I motori di ricerca non penalizzano automaticamente un singolo 404, perché è normale che alcuni contenuti spariscano nel tempo, ma una quantità elevata di collegamenti interrotti può ridurre la qualità percepita del sito. Per questo webmaster e redazioni digitali usano strumenti di monitoraggio, dai log del server alle piattaforme per la scansione dei link.

La soluzione più comune è impostare un reindirizzamento 301 verso una pagina nuova o coerente, quando il contenuto è stato spostato. Se invece la pagina non esiste più, una buona pagina 404 personalizzata può orientare l’utente verso la ricerca, le categorie principali o il servizio di assistenza. Un piccolo testo chiaro, magari con un contatto diretto, fa la differenza. Non elimina l’errore, certo. Ma evita che diventi un vicolo cieco.