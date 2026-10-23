Net-Zero Industry Act: l’Italia completa l’allineamento normativo al NZIA

Con il decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, l’Italia ha avviato la fase conclusiva di adeguamento normativo al Net-Zero Industry Act, il regolamento europeo che punta a riportare in Europa una quota significativa della produzione di tecnologie pulite. Un passaggio che non riguarda soltanto i tavoli ministeriali: le regole del Net-Zero Industry Act Italia toccano direttamente la capacità del sistema industriale nazionale di competere nella transizione energetica globale, e le implicazioni per le imprese manifatturiere sono concrete e ravvicinate.

Che cos’è il Net-Zero Industry Act e perché l’Europa lo ha voluto

Il Regolamento (UE) 2024/1106, meglio conosciuto come Net-Zero Industry Act (NZIA), è entrato in vigore il 29 giugno 2024, dopo essere stato adottato dalle istituzioni europee nel maggio dello stesso anno. La proposta legislativa era partita dalla Commissione europea nel marzo 2023, in risposta a una preoccupazione strategica precisa: l’Europa rischiava di diventare dipendente da fornitori esterni per le tecnologie che dovrebbero alimentare la propria decarbonizzazione.

Il ragionamento di fondo è diretto. Se il continente punta a ridurre le emissioni attraverso solare, eolico, batterie, idrogeno e cattura del carbonio, ma acquista la maggior parte di questi componenti al di fuori dei propri confini, la transizione energetica crea valore industriale altrove. Il NZIA serve esattamente a invertire questa tendenza, stabilendo un ambiente normativo più stabile e semplificato per favorire la crescita produttiva in questi settori.

L’obiettivo centrale del regolamento è vincolante: entro il 2030, almeno il 40% del fabbisogno annuo dell’UE in tecnologie net-zero dovrà essere coperto da produzione interna. Non si tratta di un’indicazione programmatica, ma di un target iscritto nel testo normativo, con tutto ciò che questo comporta in termini di pressione sulle politiche industriali nazionali.

Cosa copre il regolamento: dai pannelli solari alle tecnologie di cattura

L’ambito del NZIA è ampio. Le tecnologie esplicitamente incluse spaziano dal solare fotovoltaico all’eolico, dalle batterie all’idrogeno, fino ai sistemi di cattura e stoccaggio del carbonio. Si tratta di filiere molto diverse tra loro per maturità tecnologica, struttura industriale e intensità di capitale.

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Questo significa che il NZIA non si rivolge a un unico comparto, ma a un insieme eterogeneo di industrie che condividono un denominatore comune: la loro capacità produttiva è considerata strategica per la sicurezza energetica e climatica dell’Unione. La logica è simile a quella che ha guidato, in altri settori, le politiche di autonomia strategica nei semiconduttori o nelle materie prime critiche.

Per le imprese italiane attive in queste filiere, il regolamento introduce nuovi criteri di sostenibilità e resilienza che possono influenzare l’accesso agli appalti pubblici e alle procedure di autorizzazione. Non è ancora possibile indicare con precisione quali settori nazionali risulteranno più interessati nella fase attuativa, ma è ragionevole attendersi che i comparti legati alla produzione di componenti per energie rinnovabili e alla mobilità elettrica siano tra quelli maggiormente coinvolti.

Dove si trova l’Italia nell’applicazione del Net-Zero Industry Act

A ottobre 2026, l’Italia si trova nella fase finale di allineamento normativo al NZIA. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il decreto legislativo di recepimento, un passaggio che segna un avanzamento significativo nel processo di adeguamento del quadro giuridico nazionale alle disposizioni europee.

Questo tipo di procedura — approvazione preliminare seguita da ulteriori passaggi formali prima dell’entrata in vigore definitiva — è standard nell’iter legislativo italiano per i recepimenti di regolamenti e direttive europee. Significa che il testo è già definito nelle sue linee principali, ma deve ancora completare il percorso istituzionale prima di produrre pieno effetto giuridico sul territorio.

Il ritardo rispetto all’entrata in vigore europea del giugno 2024 non è inusuale nel contesto dei recepimenti nazionali, ma la pressione a concludere rapidamente è reale: il target del 40% entro il 2030 lascia meno di quattro anni per costruire o rafforzare capacità produttive che richiedono investimenti pluriennali. Ogni mese di incertezza normativa può tradursi in decisioni di investimento rinviate o dirottate verso altri paesi.

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Perché la semplificazione normativa è il cuore del provvedimento

Uno degli elementi più rilevanti del NZIA, spesso sottovalutato nel dibattito pubblico, riguarda non i sussidi ma le procedure autorizzative. Il regolamento punta esplicitamente a creare un ambiente normativo stabile e semplificato per favorire la crescita delle tecnologie net-zero. In pratica, questo si traduce in obiettivi di riduzione dei tempi per il rilascio di autorizzazioni a impianti di produzione considerati strategici.

Per l’Italia, paese notoriamente alle prese con iter autorizzativi complessi e lunghi, questo aspetto è particolarmente significativo. Un’impresa che voglia costruire un impianto per la produzione di componenti fotovoltaici o di sistemi di accumulo deve oggi affrontare percorsi burocratici che possono richiedere anni. Il NZIA introduce la categoria dei progetti strategici net-zero, che dovrebbero beneficiare di corsie preferenziali e sportelli unici.

La qualità dell’attuazione italiana su questo punto sarà probabilmente più determinante del testo del decreto stesso. Semplificare le norme sulla carta è un conto; garantire che le amministrazioni locali, le soprintendenze e gli enti preposti operino effettivamente in tempi ridotti è un’altra questione.

Il contesto competitivo internazionale che ha accelerato tutto

Il NZIA non è nato in un vuoto politico. La sua origine è strettamente legata alla risposta europea all’Inflation Reduction Act americano, la legge varata negli Stati Uniti che ha messo a disposizione centinaia di miliardi di dollari in incentivi per la produzione di tecnologie pulite sul suolo americano. L’effetto immediato è stato quello di attrarre investimenti e progetti industriali dall’Europa verso gli Stati Uniti.

Di fronte a questa dinamica, l’Unione europea ha scelto una strada diversa: non una replica diretta con sussidi di massa, ma una combinazione di obiettivi vincolanti, semplificazione normativa e criteri preferenziali negli appalti pubblici. Il NZIA rappresenta uno degli strumenti principali di questa strategia, insieme al Critical Raw Materials Act e ad altre misure del Green Deal Industrial Plan.

Per l’Italia, che dispone di una manifattura avanzata in diversi comparti rilevanti per la transizione energetica, riuscire ad applicare correttamente il NZIA potrebbe fare la differenza tra attrarre nuovi investimenti industriali e continuare a perdere terreno rispetto ad altri paesi europei già più avanti nel processo di allineamento. La documentazione ufficiale del MIMIT offre un quadro di riferimento per le imprese che vogliono capire in che modo il regolamento si applicherà al contesto nazionale. Il decreto in fase di completamento sarà il vero banco di prova di quanto l’Italia riesca a trasformare un obbligo europeo in un’opportunità industriale concreta.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.