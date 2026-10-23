Veneto, bando regionale per formare i lavoratori sulla transizione energetica

La Regione Veneto ha stanziato 13 milioni di euro per finanziare la formazione dei lavoratori sulla transizione energetica e la decarbonizzazione dei processi produttivi. Il bando formazione transizione energetica Veneto, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1096 il 1° ottobre 2026, fotografa con chiarezza una priorità sempre più concreta per le imprese regionali: aggiornare le competenze interne non è più un optional, ma una condizione necessaria per restare competitivi in un mercato che si trasforma rapidamente. Le domande sono aperte fino al 5 novembre 2026.

Cosa prevede il bando e da dove arrivano i fondi

Il titolo ufficiale del provvedimento è Formazione per la decarbonizzazione. Trasformare la sostenibilità energetica in un vantaggio competitivo. Non è una formula retorica: il bando nasce esplicitamente dall’idea che la riduzione delle emissioni nei processi produttivi possa rappresentare un elemento di differenziazione, non solo un adempimento normativo.

I fondi provengono dal PR Veneto FSE+ 2021-2027, il Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus, nell’ambito della Priorità 6 «Competitività per la decarbonizzazione». L’obiettivo specifico di riferimento è il 6.d (ESO4.4), che punta a favorire l’adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori ai cambiamenti in atto, promuovendo al tempo stesso condizioni di lavoro sane e adeguate.

La dotazione complessiva è di 13 milioni di euro, una cifra significativa nel panorama dei bandi regionali italiani dedicati alla formazione professionale in ambito energetico. Le risorse sono destinate allo sviluppo di competenze tecniche, manageriali e organizzative necessarie per guidare la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.

A chi si rivolge e perché riguarda anche il management

Il bando non si limita a immaginare corsi tecnici per operai o tecnici di impianto. La dimensione manageriale e organizzativa è esplicitamente centrale: aggiornare le competenze del management significa mettere le imprese nella condizione di prendere decisioni strategiche consapevoli — su investimenti, fornitori, processi, certificazioni — in un contesto normativo e di mercato che si muove velocemente.

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Questo approccio riflette una consapevolezza crescente: la transizione energetica non si risolve installando pannelli fotovoltaici o sostituendo un impianto di riscaldamento. Richiede una capacità di lettura dei dati energetici, di pianificazione degli interventi, di gestione delle risorse umane coinvolte nel cambiamento. Competenze che, nelle piccole e medie imprese che costituiscono il tessuto produttivo veneto, spesso mancano o sono poco strutturate.

Il bando punta quindi a colmare questo divario, finanziando percorsi formativi rivolti sia ai lavoratori che alle figure con responsabilità decisionali. Chi dovrà guidare la trasformazione interna ha bisogno di strumenti diversi rispetto a chi la implementerà operativamente: entrambi, però, sono necessari.

Il contesto: non è il solo strumento disponibile

Il bando da 13 milioni non è l’unica misura attiva in Veneto sul fronte delle competenze per la decarbonizzazione. La Regione ha promosso anche il bando DECA Veneto, con una dotazione di 10 milioni di euro, orientato però a un pubblico diverso: lavoratori disoccupati, a cui vengono offerti percorsi di formazione, tirocinio e orientamento nei settori legati alla transizione energetica. Le domande per DECA erano aperte fino al 15 settembre 2026.

I due strumenti sono complementari: da un lato si aggiornano i lavoratori già occupati nelle imprese (il bando da 13 milioni); dall’altro si accompagnano verso nuove opportunità occupazionali le persone che hanno perso il lavoro o sono in cerca di ricollocazione (DECA). Insieme, disegnano una strategia regionale che prova a coprire più profili e situazioni.

Questo tipo di approccio a doppio binario è coerente con quanto raccomandato a livello europeo: la transizione energetica non può essere gestita solo lato offerta (nuove tecnologie, nuovi impianti), ma richiede un investimento parallelo sul capitale umano, che spesso rimane indietro rispetto ai cambiamenti tecnologici.

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Perché le imprese venete non possono ignorarlo

Il Veneto è una delle regioni manifatturiere più rilevanti d’Italia, con una forte concentrazione di settori ad alta intensità energetica: lavorazione dei metalli, ceramica, vetro, chimica, agroalimentare, tessile. Per queste filiere, la pressione verso la decarbonizzazione non arriva solo dalle normative europee — come il sistema Emissions Trading System o le direttive sull’efficienza energetica — ma anche dai mercati internazionali e dalle catene di fornitura, sempre più attente all’impronta carbonica dei prodotti.

Un’impresa che non forma il proprio personale rischia di trovarsi impreparata non solo rispetto agli obblighi normativi, ma anche rispetto alle richieste dei grandi clienti, che sempre più frequentemente chiedono dati, certificazioni e piani di riduzione delle emissioni ai propri fornitori. Formare il management significa anche costruire la capacità di rispondere a queste richieste in modo strutturato.

Il bando formazione transizione energetica Veneto offre in questo senso una finestra concreta: le risorse ci sono, la scadenza è definita (5 novembre 2026) e l’obiettivo è misurabile. La vera variabile è la capacità delle imprese — e degli enti formativi che le supportano — di costruire progetti solidi entro i tempi previsti.

Come informarsi e dove trovare i documenti ufficiali

Tutta la documentazione ufficiale è disponibile attraverso il portale regionale dedicato. Il punto di riferimento principale per chi vuole approfondire requisiti, modalità di presentazione e criteri di valutazione è il sito Veneto Coesione, dove la Regione raccoglie le informazioni aggiornate sul bando.

Vale la pena sottolineare che, trattandosi di un bando finanziato con fondi europei, i requisiti formali tendono a essere precisi e vincolanti. Errori nella documentazione o nel rispetto delle procedure possono compromettere l’ammissibilità della domanda, indipendentemente dalla qualità del progetto. Chi non ha esperienza diretta con i bandi FSE+ può valutare il supporto di professionisti specializzati nella progettazione europea.

Con una scadenza fissata al 5 novembre 2026, il tempo utile per preparare una candidatura è limitato. Le imprese e gli enti formativi che intendono partecipare farebbero bene a iniziare subito l’analisi dei documenti di bando, verificando i requisiti di accesso e la coerenza tra le attività formative previste e gli obiettivi specifici finanziabili. Tredici milioni di euro sul tavolo, per una regione che deve accelerare la propria trasformazione produttiva, sono un’opportunità che difficilmente si ripresenta con la stessa portata a breve termine.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.