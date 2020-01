Opel celebra il 2019 e sposa le auto elettrificate

Di Rosario Scelsi lunedì 6 gennaio 2020

Una tradizione, lunga 120 anni, e un 2019 scoppiettante: Opel celebra il passato e il presente, ma lancia uno sguardo al futuro elettrificato per la gamma delle sue auto.

Il 2019 è stato un anno divertente ed elettrizzante per Opel, che si prepara ad affrontare al meglio questo 2020. Un video celebra la stagione appena andata in archivio e si prepara a scrivere nuove pagine della storia del marchio, lunga 120 anni.

Rendendo omaggio ai suoi modelli iconici, il brand celebra la propria tradizione, perseguendo allo stesso tempo la vision del futuro, che prende forma anche con l'elettrificazione della gamma.

Opel Goes Electric: questo il motto...e ovviamente vale per la nuova Corsa-e! Questa vettura compatta del marchio tedesco punta a rendere la mobilità elettrica più pratica, comoda e accessibile. Opel Grandland X rafforza l'elettrificazione del marchio ed è la prima auto elettrica ibrida plug-in di Opel (PHEV), anche con trazione integrale.

Nel 2021, la casa di Rüsselsheim offrirà in totale otto veicoli elettrici in segmenti di volume, poi procederà all'elettrificazione dell'intera gamma, prevista entro il 2024. Un vasto programma green, quindi, per sostenere la richiesta di mobilità sostenibile. Impegno ecologico anche nell'universo racing, con la Corsa-e Rally, attualmente in fase di sviluppo per la ADAC Opel e-Rally Cup 2020/21: si tratta della prima auto elettrica a batteria da rally.