Il lavoro è una delle maggiori piaghe sociali del nostro Paese. Anche se le offerte ci sono, non sempre soddisfano le esigenze di chi un lavoro lo sta cercando.

Ci sono, però, delle esperienze professionali che permettono, a chi si mette in gioco, di riuscire a guadagnare più di quel che pensa in poco tempo e con poca fatica. Non ci credi? Allora continua nella lettura e scoprirai di cosa stiamo parlando.

Vuoi andare nello spazio? Ecco cosa fare

Lavorare e guadagnare: questo è quello che tutti desideriamo e vogliamo fare. Ciò che ci domandiamo è se, però tutto questo sia sempre possibile. Nel nostro paese, il lavoro scarseggia, specie per i più giovani ma, in questi ultimi tempi, anche per coloro che giovani ormai non lo sono più.

Ciò che è necessario osservare è che, però, anche le professioni tendono ad aggiornarsi sempre di più, facendo emergere, su tutte, quelle del settore digitale, dando opportunità di lavoro anche a chi ha delle competenze informatiche pregresse o che si sta formando in questo periodo. C’è, però, una professione che attira tutti sin da bambini: chi di noi, maschietto o femminuccia, da piccolo, non ha mai sognato di fare l’astronauta?

Nello specifico, oggi, coloro che lavorano nella NASA sono fra le persone più invidiate al mondo, perché fanno un mestiere che non è da molti. Quante persone, ad oggi, sono già andate nello spazio? Circa 600, a partire proprio dai primi due, Armstrong e Gagarin, rispettivamente americano e russo.

Lo stipendio di un astronauta

Anche gli italiani sono andati nello spazio: due nomi su tutti, quali quello di Samantha Cristoforetti e Luca Palmitano. Certo, diventare astronauta non è semplice, visto che oltre a una lunga e specifica carriera di studi, occorre anche un’impeccabile forma fisica.

Al di là di tutto questo, una delle domande che in molti si pongono è: ma quanto guadagna un astronauta? Partiamo dal presupposto che i guadagni possono cambiare in base all’esperienza che si ha nel campo quanto anche all’agenzia per la quale si lavora.

Chi lavora nella NASA, ad esempio, parte da uno stipendio iniziale che si aggira fra i 66.000 e gli 85.000 dollari l’anno e che, dopo una esperienza e delle missioni, può arrivare fino a 140.000 – 160.000 dollari l’anno. Chi lavora per l’ESA, invece, guadagna circa tra 60.000 e 100.000 euro netti l’anno.