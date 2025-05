Da Lidl ci sono delle incredibili offerte a cui non rinunciare e che puoi portare con te in vacanza. Scoprile subito

Con l’estate in arrivo, c’è voglia di andare in vacanza, rilassarsi, divertirsi al meglio. Le cose da preparare sono tante, e soprattutto se si vogliono sfruttare le spiagge libere, bisognerà portarsi tutto l’occorrente, per un soggiorno perfetto.

Una cosa da non dimenticare, senza dubbio, saranno le creme solari, perché è fondamentale proteggere la pelle. Si sa che i raggi del sole possono portare a macchie e altre problematiche irritanti, per cui la protezione deve essere sempre il primo pensiero.

Quando si decide di partire per una spiaggia, se non si affitta l’ombrellone, è bene organizzarsi, e la prima cosa da fare è una lista delle cose che servono. In questo modo, non ci sarà bisogno di comprare nulla, se ci si pensa prima.

Da Lidl, a tal proposito, ci sono delle offerte imperdibili che consentono di acquistare tutto ciò che serve, a un prezzo più che competitivo. Scopriamo, dunque, quali sono gli accessori per il mare da acquistare a prezzi davvero convenienti.

Telo, ombrellone e molto altro ancora: offerte Lidl per una vacanza indimenticabile

Per trascorrere un’estate indimenticabile in vacanza, sono disponibili parecchie offerte Lidl, molto interessanti.

Partiamo da un ombrellone da 140 cm da mettere in spiaggia, in modo da ripararsi dal sole, con custodia inclusa. Il prezzo è di soli 7.99 euro. Molto utili anche asciugamani in microfibra, che possono essere scelti in vari colori, a soli 3.99 euro.

Si sa, che quando si va al mare, spesso si desidera rimanere per tutta la giornata. In questi casi, occorre portare con sé una borsa termica. Quella proposta da Lidl è capiente e conserva cibi e bevande freschi per 6 ore. È comoda da portare, con tracolla.

Prezzi convenienti anche per i costumi da donna e da uomo. Per le donne, costume intero o a due pezzi, al prezzo di soli 7.99 euro. Per gli uomini, shorts da mare a 4.99 euro. Le infradito da mare per donna o uomo sono disponibili in diversi colori, al costo di 5.99 euro.

Ma non è tutto, perché chi desidera fare snorkeling, è possibile acquistare una maschera a 14.99 euro. Fare tutti ed esplorare il mare è meraviglioso, e in questo modo l’esperienza sarà fantastica.

Si tratta di un prodotto con lente panoramica, e dry top che non permette all’acqua di penetrare dal bordo. Molto utile anche una stuoia da spiaggia pieghevole, a 6.99 euro. C’è anche una tenda da spiaggia a 12.99 euro. Tantissime offerte da non perdere, dunque, per prepararsi al meglio, a una vacanza stupenda.