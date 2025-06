Quest’olio extravergine Lidl è di alta qualità, nonostante il prezzo molto conveniente. Ecco chi è il suo produttore

La salute passa attraverso l’alimentazione, ed è un’affermazione che si sente spesso dire dai medici, sul web e dal vivo. L’olio extravergine d’oliva è uno dei più consumati e consigliati, nell’ambito della dieta mediterranea. Quest’ultima, lo sostengono molti esperti, è una delle diete più salutari. La scelta dell’olio evo dipende dal fatto che contiene molti grassi monoinsaturi, che fanno bene a cuore e arterie, nonché antiossidanti, ed è un ottimo alleato per contrastate il colesterolo LDL, ossia quello che tanti definiscono “cattivo”.

L’olio è naturalmente anche buono, e dà sapore a tante pietanze, rendendole uniche. Forse non tutti lo sanno, ma è anche usato nell’ambito della cura estetica della persona, per fare massaggi, per combattere la secchezza delle labbra o anche in caso di capelli secchi/crespi.

Questo prodotto ha un certo costo, e ciò dipende principalmente dal fatto che è di alta qualità. Da Lidl, tuttavia, ci sono molti articoli di gran qualità, a prezzi convenienti, e ciò rappresenta un vantaggio, soprattutto in un periodo in cui i rincari interessano gran parte dei prodotti sul mercato, in linea generale.

Olio Lidl di qualità, ecco chi lo produce

Nei supermercati Lidl c’è un ottimo rapporto qualità prezzo e questo consente di mettere più cose nel carrello.

Nel tempo, l’azienda ha consolidato i rapporti con diverse ditte italiane importanti, nel ramo alimentare. Questo ha consentito, di creare prodotti con marchi che vende il suddetto supermercato, in via esclusiva. Per i clienti Lidl, questi prodotti sono una garanzia di qualità e affidabilità.

La suddetta catena di supermercati, tratta anche prodotti che riguardano l’olio evo di qualità, e in particolare due sono i marchi che negli ultimi tempi hanno attirato l’attenzione. Si tratta di Primadonna e Olio extravergine d’oliva italiano.

E proprio parlando di qualità, è interessante essere al corrente del fatti che l’olio Primadonna è prodotto da Bertolli e Carapelli, due marchi molto noti. L’Olio extravergine d’oliva italiano, invece, è prodotto in un famoso stabilimento che fornisce olio, sito in provincia di Firenze, ossia l’F1004 di Fiorentini Firenze Spa.

Si tratta, quindi, di olii di elevata qualità, che tuttavia si possono acquistare a prezzi moderati, non oltre i 7 euro. E in un periodo di rincari, come è detto, qualità a buon prezzo è solo un plus.