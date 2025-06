I prodotti di bellezza sono quelli che, molto spesso, pensiamo non essere utili o necessari durante il periodo estivo, a causa proprio del caldo. Ma in realtà, non è così.

Le donne, infatti, sono sempre alla ricerca dell’offerta perfetta e ideale per il proprio make up, anche quando fuori ci sono 30° all’ombra: perché essere impeccabili e perfette non è una questione di temperatura.

Ciò che conta, però, è quello di sapere dove andare a cercare offerte di questo tipo. Ma siamo sempre sicuri che tutte, ma proprio tutte le offerte sono buone? Soddisfano i nostri criteri e gusti? Vediamo insieme.

Lidl: attenzione ai suoi cosmetici

I prodotti di bellezza, per la cura del corpo quanto anche dei propri capelli o, meglio ancora, per il make up, rappresentano un qualcosa al quale non si può rinunciare. Se pensiamo che, anche se fuori fa davvero caldo, le donne non si trucchino, stiamo pensando la cosa più sbagliata di questo mondo. Le donne, infatti, sono sempre alla ricerca dell’offerta ideale, anche se fuori ci sono 30° all’ombra.

E, proprio per questo motivo, la primavera e l’estate rappresentano anche le stagioni delle offerte che non puoi di certo perdere, nello specifico quelle che sono presenti nelle grandi catene di supermercati, come ad esempio da Lidl. Un’esperta li ha testati e ci illustra quali sono attendibili e anche perfetti per la nostra pelle e quali, invece, un po’ meno.

L’esperta è la formulatrice di cosmetici Nebua Siani e ci illustra come, nelle diverse catene di supermercati, possiamo trovare prodotti di make up, quanto anche creme solari o detergenti low cost. Quali sono validi, specie alla Lidl? Guardiamo insieme.

Cosa scegliere e cosa no

La prima ad essere analizzata è la Crema contorno occhi Aloe Vera Bio (Cien Bio): è una buona scelta per chi ama curare il proprio contorno occhi e gli ingredienti sono giusti per il trattamento quotidiano di quella zona.

Dall’altro lato c’è anche il Latte detergente delicato 3 in 1 vegan (Cien): è un detergente senza microplastiche all’interno ed è ideale per la detersione quotidiana e per rimuovere il trucco leggero. Ma ci sono anche prodotti da “evitare” alla Lidl, come ad esempio, la Maschera monouso in tessuto al melograno (Cien): l’esperta la sconsiglia perché non è sostenibile né biodegradabile.

Ma anche le creme con SPF basso: se non si applica la giusta quantità, non garantiscono l’adeguata protezione alla pelle. Insomma, anche acquistare cosmetici richiede la massima attenzione, anche nelle grandi catene di supermercati.