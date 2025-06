Vedere qualcuno col gomito fuori dal finestrino è una scena che si vede spesso in giro, ma non se ne conoscono i rischi: quali sono.

Quando si prende la patente, ci sono tutta una serie di responsabilità da affrontare. Si sa che, circolare per strada non è un gioco, tutt’altro. Bisogna azionare occhi e orecchie, e stare attenti, perché purtroppo, c’è chi non lo è e per tutelarsi, la concentrazione è fondamentale. In questo modo, si protegge se stessi e gli altri.

Il Codice della Strada è una raccolta di norme che regolano la circolazione generale, e infrangere queste regole può significare prendere sanzioni di varia entità, in base alla gravità dell’infrazione commessa. In taluni casi, molto gravi, si finisce anche per essere arrestati.

A volte, ci sono dei gesti che possono sembrare innocui, e che invece non lo sono. Quando si è in auto, è fondamentale pensarci, se non si vogliono rischiare spiacevoli multe o anche mettersi guai, creando pericoli. Ma scopriamo insieme una di quelle azioni che sembrano innocue, ma in realtà non è così.

Gomito fuori dal finestrino, cosa puoi rischiare se lo fai

Un gesto che in apparenza può sembrare semplice, innocuo, è sporgere il gomito fuori dal finestrino.

Questa azione è assolutamente vietata dal Codice della Strada, comma 4 art. 169. Sono proibiti elementi sporgenti dalla sagoma trasversale del mezzo, comprese parti del nostro corpo. La multa, per questo gesto, può partire da 87 euro, per raggiungere 344 euro.

Il punto è che se un arto sporge dal finestrino, può aumentare il pericolo di collisioni con ostacoli fissi, ma anche con altri mezzi. È dunque essenziali tutelarsi, e tutelare anche gli altri. Peraltro, c’è un aspetto da rammentare: il conducente deve avere pieno controllo del mezzo e se si guida con un braccio fuori dal finestrino, si incorre nell’infrazione di questa legge, che può dare luogo a una ulteriore sanzione da 42 a 173 euro.

Peraltro, se dovesse occorrere un sinistro stradale e il conducente sia responsabile di aver messo un arto fuori dal finestrino, l’assicurazione potrebbe anche ritenere chi guidava, negligente. E così, ridurre il risarcimento o anche non risarcire affatto.

Inoltre, ci si potrebbe fare davvero male, e il danno fisico, in certi casi, potrebbe essere molto serio. Dunque, prima di compiere questo gesto, è bene pensarci attentamente, per non incorrere in multe ma soprattutto per la propria sicurezza e quella altrui.