Fagioli e mais sono cibi gustosi, ma forse non tutti conoscono il loro uso alternativo, ossia splendide collane e bracciali.

La nostra alimentazione si basa, in generale, sull’ingerire cibi nutrienti, che possano farci restare in salute. Nel periodo estivo, col caldo che fa, sono di tendenza delle squisite insalate in cui inserire tanti buoni alimenti, tra cui anche il mais, specialmente se unito al cous cous. Mais e fagioli sono cibi sani.

I primi contengono metionina, i secondi lisina, e insieme, sono in grado di garantire una proteina che fa molto bene ai muscoli e che dà molta carica al nostro organismo. Ma non è tutto, perché sono alimenti ricchi di fibre e aiutano ad assorbire gli zuccheri in modo corretto, monitorando i picchi glicemici. Inoltre, per digerire, sono perfetti.

Quello che non tutti sanno, però, è che di questi cibi che sono un toccasana per la nostra salute, vi sono anche usi alternativi, ossia come collane e bracciali. Si tratta di usare un po’ di creatività e ne usciranno degli oggetti davvero molto carini e particolari, che metteranno allegria. Ecco come si possono realizzare, basta seguire questi semplici step.

Fagioli e mais come collane o bracciale: cosa vi serve per creare questi oggetti particolarissimi

Per creare una collana di mais, basta procurarsi dei chicchi di pannocchia e metterli nell’acqua calda per qualche ora. Questa azione, infatti, consente di renderli più morbidi e creare dei fori, al loro interno, con facilità.

Una volta pronto tutto l’occorrente, prendete un ago e del filo e inserite un chicco alla volta, fino a creare il bracciale o la collana della lunghezza che più si preferisce. Fate coincidere le estremità, e chiudetele con un nodino. La collana sarà pronta in men che non si dica.

Non solo mais, ma anche fagioli secchi: basta prendere dei fagioli, forarli, e disporli su un filo. Dopodiché, chiudendo le estremità con doppio nodo, il gioco è fatto. Se c’è troppo filo, basta tagliare. Se invece vuoi realizzare delle perline, ti basta prendere dei semi di avocado, tagliarli a metà, creare una forma a pallina e poi creare un foro nella parte centrale.

Per qualche giorno devono restare ad asciugare, e ogni tanto è possibile girarli. Dopodiché, basterà levigarli un po’ e disporli su un filo, per farci una collana di perline fai da te. Infine, anche i semi di mele possono essere usati per gli stessi scopi sopraccitati. Prendere i suddetti semi, metterli freschi su un filo da pesca usando un ago, e formare una collana di lunghezza personalizzata. Sono step semplici, per un’attività davvero divertente da eseguire.