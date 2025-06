C’è un nuovo ecobonus da 11 mila euro da tenere in considerazione, per i nuclei familiari. Ecco maggiori dettagli

Avere un ambiente più sicuro e sostenibile è fondamentale per la buona permanenza di noi esseri umani sulla Terra, ed è per questo che da anni, si cerca di incentivare il più possibile a contrastare l’inquinamento.

Un ambiente inquinato è causa di tutta una serie di problematiche da non prendere sottogamba. Ad esempio, potrebbero esserci conseguenze sulla salute umana, come malattie respiratorie, tra cui asma, bronchite, tumori ecc. E ancora, patologie di tipo cardiovascolare o anche neurologici. Cibo e acqua potrebbero essere contaminati da sostanze dannose, come microplastiche e metalli pesanti.

L’inquinamento, dunque, di vari tipi che sia, deve essere contrastato, in modo da avere un pianeta in cui ognuno di noi possa vivere al meglio. In fondo, basta poco per fare la propria parte, dando il proprio contributo e soprattutto, usando il buon senso.

Il Governo, ha pensato di mettere in campo incentivi fino a 11 mila euro, come ecobonus, per una determinata categoria di cittadini. Ecco in che cosa consiste il beneficio e chi può accedervi.

Ecobonus da 11 mila euro: chi può accedere e come funziona

Si tratta di un bonus che riguarda le auto elettriche e che di seguito vi spieghiamo più nel dettaglio.

Il Governo ha messo in campo dei bonus fino a 11 mila euro per coloro che acquistano un’auto elettrica nuova e rottamano la loro vecchia auto a motore endotermico. L’obiettivo iniziale, in verità, era quello di installare, con 600 milioni di euro, delle nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici, che sarebbero dovuti andare su strade e autostrade.

Tuttavia, ci sono state delle problematiche nell’inserire le colonnine e peraltro, non in molti hanno queste auto. Così, si sarebbe pensato di incentivare al loro acquisto, con la suddetta soluzione. A poter beneficiare di questo sussidio saranno coloro che hanno un ISEE inferiore a 30 mila euro, e che potranno percepire una cifra fino a 11 mila euro.

Se invece l’ISEE sarà compreso tra 30 mila e 40 mila euro, si riceveranno circa 9 mila euro. Dai 40 mila euro in su, non si otterrebbe niente ma non c’è ancora ufficialità, in merito. Il piano resterà attivo fino a giugno 2026.

L’obiettivo dell’esecutivo, dunque, è quello di incentivare l’acquisto di auto elettriche, se si rottama la vecchia auto. L’idea di fondo è anche rendere l’aria più pulita e aiutare nuclei familiari con redditi più bassi.