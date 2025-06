È una delle materie prime più ricercate ma, allo stesso tempo, anche una di quelle che costa più di tutte le altre e, chi la possiede, sa che ha una fortuna fra le mani. Stiamo parlando dell’oro.

Ma secondo alcuni scienziati, e dopo vari e diversi studi, si è arrivati anche alla possibilità, anche se solo per qualche secondo, di riuscire a passare da una materia all’altra, come ad esempio dal piombo all’oro. Possibile? A quanto pare sì.

Quella che poteva sembrare semplicemente fantascienza o roba da alchimisti, in realtà, sta diventando verità. Cerchiamo di capire insieme come e in che modo.

Piombo in oro? Forse è possibile

L’oro: una delle materie prime più pregiate ma, allo stesso tempo, anche fra le più costose al mondo. Chi lo possiede o lo custodisce con attenzione e parsimonia, o lo rivende con la speranza di poterci guadagnare qualcosa in più dal punto di vista economico. Al di là di tutto questo, però, studiosi e scienziati lavorano su questa materia cercando di scoprire tutte le sue proprietà.

Al Cern di Ginevra, in Svizzera, alcuni fisici hanno portato e realizzato un sogno che sembrava essere solo per alchimisti esperti, ovvero quello di poter trasformare il piombo in oro, sfruttando proprio la velocità dell’acceleratore e delle sue stesse particelle. Possibile? A quanto pare sì. Si è trattato di una trasformazione durata solo pochissimi istanti, ma essenziali per aiutare a capire che tutto questo non era fantasia ma vera possibile realtà.

È successo al Cern di Ginevra

Si potrebbe dire che oro e piombo non sono poi così diversi: sulla tavola periodica i due elementi vengono rappresentati a poca distanza l’uno dall’altro e che la fisica nucleare moderna ha già dimostrato che è possibile trasformare elementi pesanti per produrne altri di diversi. Il team di ricercatori ha, infatti, generato decine di migliaia di nuclei d’oro grazie a una serie di collisioni sfiorate tra atomi di piombo lanciati a una velocità vicina a quella della luce.

Il Cern spiega che il cambiamento atomico avviene grazie a un processo noto come dissociazione elettromagnetica. In pratica, gli atomi di piombo viaggiano così velocemente da emettere brevi impulsi. Questo ha provocato delle oscillazioni nella struttura interna della particella vicina, permettendo così la trasformazione, anche se per pochissimi secondi, del piombo in oro.

Questo esperimento è stato rivelato da Alice, un sensore gigante posto all’interno dell’acceleratore stesso e, senza il quale, non ci sarebbe stata documentazione di questo straordinario fenomeno.