Il giardino è la parte della nostra casa che, a partire proprio dalla primavera, iniziamo a vivere in ogni sua singola parte. E per questo motivo deve essere arredata come si deve.

Arredare, però, non significa, obbligatoriamente, spendere sempre una fortuna per avere l’arredo ultimo modello, magari anche iper tecnologico. Ciò che è necessario sapere è che gli arredi possono essere creati anche fai da te e saranno ugualmente belli a quelli che si acquistano.

Il riciclo, infatti, rappresenta uno degli elementi fondamentali per rendere un giardino unico nel suo genere. Vediamo, allora, cosa è possibile creare.

Riciclo creativo anche con il cocco

Se hai voglia di creare a tua immagine e somiglianza il tuo giardino ma anche alcuni elementi per la tua casa, allora non devi fare altro che seguire la tua fantasia e lasciarti da essa guidare. Sembra infatti impossibile avere un giardino sempre al top e al passo con gli arredamenti ma, in realtà, tutto non è impossibile. Se si sa scegliere oculatamente, il giardino e la casa verranno arredati con tutti i comfort che si desiderano.

Basta pensare, infatti che, anche il riciclare oggetti e materiali, dando loro una seconda vita, significa arredare come si deve. Con il fai da te ogni angolo del giardino può diventare un oggetto di design. Non ci credi? Vediamo insieme allora delle piccole quanto semplici proposte. Fra le caratteristiche che più attirano per l’arredo del nostro giardino o della nostra casa vi sono le suppellettili: non sempre sono da considerarsi inutili, anzi.

Quelle che stiamo per proporvi ora sono davvero degli oggetti di design che vale la pena di avere e fare soprattutto, perché si tratta di riciclare un qualcosa che mai avreste pensato: i gusci di cocco. Sì, un prodotto che, specie in estate, acquistiamo al supermercato e che, poi, non sappiamo cosa farne e lo gettiamo via nel contenitore dell’organico.

Cosa creare con i gusci di cocco

Attenzione! Possiamo riciclarlo. In che modo? Vediamo insieme alcune idee. Gli svuotatasche sono sempre utili in casa e con il guscio di cocco è possibile realizzarne uno. Come? Tagliamo il guscio di cocco a metà, poi dipingiamo l’interno con una base bianca e poi decoriamolo con colori acrilici, resistenti all’acqua.

Possiamo anche creare delle candele: dopo averli puliti ed asciugati per bene, basterà inserire della cera liquida al suo interno, metterci lo stoppino e attendere che si solidifichi per avere una candela del tutto naturale. Ma ancora, altra cosa semplice, riutilizzare il guscio del cocco come vaso per delle piantine: tagliamo a metà il guscio, passiamolo con la carta vetrata sia all’interno che all’esterno.

Successivamente, creiamo tre forellini sulla base e infiliamoci tre bastoncini tagliati tutti della stessa altezza e fissiamoli con un pizzico di colla a caldo. Pratichiamo un forellino per il drenaggio, una mano di vernice protettiva sul guscio esterno e, infine, aggiungiamo all’interno il terriccio e la piantina.