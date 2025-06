Per chi desidera avere un terrazzo estivo ben arredato e con vari punti d’ombra, ecco alcune idee geniali da ricordare

Il periodo estivo, si sa, è quello più bello, in quanto ricco di incontri, di viaggi, di panorami suggestivi di cui godere. È una stagione in cui è possibile andare al mare, in montagna, e fare tante esperienze rigeneranti. Tuttavia, nei giorni in cui si resta a casa, si cercano luoghi in cui stare più al fresco, al riparo dal sole.

Si sa che con le temperature decisamente più elevate, è più difficile riuscire a trovare il fresco, ma non bisogna “disperare”. È infatti possibile trovare dei modi geniali per creare ombra sul proprio terrazzo e godersi pranzi all’aperto, in compagnia di chi più si preferisce.

Quest’anno, dopo un inverno abbastanza rigido, le temperature potrebbero essere davvero molto alte e con l’afa, ci sarà da correre ai “ripari”. Con un po’ di creatività, ecco alcune pratiche soluzioni, per ovviare al caldo imperversante.

Ombra perfetta per il tuo terrazzo: ecco come crearla

Per contrastare il caldo, ci sono delle idee non solo pratiche, ma anche molto economiche, per passare dei bei momenti su terrazzo o balcone di casa propria, godendosi aria e ombra.

Un’idea può senz’altro essere quella di acquistare un ombrellone, proprio come quelli in spiaggia, da montare in un batter d’occhio e in grado di fare ombra, in terrazzi piccoli. Ci sono anche dei modelli che si possono installare sulla parete, se l’ambiente è particolarmente piccolo.

Se invece la terrazza è ampia, ombrelloni XXL sono perfetti. Ci sono anche dei modelli che potrebbero essere attaccati alla ringhiera del balcone, ma in quel caso è davvero importante verificare che il condominio lo permetta.

Altra idea geniale è la vela ombreggiante, che non occupa spazio ed è facile da usare. Una volta finita l’estate, sarà semplice rimetterla al suo posto, non ingombrando il luogo. Tra l’altro si tratta di una soluzione ideale se si desidera stare al fresco, perché la vela, muovendosi col vento, rinfresca.

Molto utile, in questi contesti, anche una pergola bioclimatica, che offre una ventilazione naturale, grazie alle lamelle. È un’ottima idea per rinfrescarsi, riducendo l’utilizzo di condizionatori, il che significa anche risparmiare a livello energetico. Si tratta di soluzioni che possono davvero cambiare il volto della tua estate. Basta assicurarsi che sia fattibile usarle sul proprio terrazzo o balcone.