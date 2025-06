Se hai queste fette biscottate in casa, non consumarle. Si tratta di un lotto che sta per essere ritirato da diverse catene di supermercati, in particolare alla Coop.

Si tratta di alcune fette biscottate che possono contenere una sostanza nociva. Ecco quali sono i motivi del richiamo e del ritiro dei lotti presi in considerazione e cosa fare se li si ha in casa o li si è consumati per sbaglio.

Una situazione che sta mettendo in agitazione molte famiglie, ma non si deve creare panico o allarmismi. Basta seguire i consigli e le direttive del Ministero per capire cosa fare.

Coop: urgente ritiro alimentare

Quante volte abbiamo sentito parlare di lotti di pasta o di altri prodotti che vengono ritirati dal commercio o dagli scaffali dei supermercati, per ordine del Ministero della Salute, per una serie di motivazioni, che vengono spesso anche precisate nell’ordinanza stessa, in modo da fare chiarezza anche con i cittadini.

Anche adesso siamo davanti al ritiro di alcune specifiche confezioni di fette biscottate, che contengono una sostanza nociva al loro interno e che sono vendute, nel dettaglio, in due catene di supermercati: la Coop e la Frumenteria. Ma perché questo alimento è stato ritirato? Come dicevamo all’inizio, ad annunciarlo è stato il Ministero della salute.

Si tratta di alcuni lotti di fette biscottate integrali che al loro interno hanno un potenziale rischio chimico legato alla presenza di micotossine in quantità superiori ai limiti consentiti. Il Ministero ha emanato l’allerta e l’ha ufficializzata con 4 distinti avvisi per cercare, allo stesso tempo, anche di informare i cittadini sui possibili rischi che si corrono nel caso (come questo) di un richiamo alimentare.

Questo provvedimento è stato messo in campo a seguito di alcuni controlli sulla farina integrale di grano tenero utilizzata nella produzione delle fette biscottate stesse, da cui è emerso un valore di deossinivalenolo superiore alla soglia prevista dalla normativa europea. Questo ha portato al richiamo alimentare del prodotto, tutti realizzato dalla DPG SRL, con sede ad Andezeno, in provincia di Torino.

Cosa devi sapere

I lotti sono venduti:

– Alla “Frumenteria” e sono le Fette biscottate con farina integrale – ritagli: lotto 12E25 (scadenza maggio 2026) e le Fette biscottate ritagli integrali ricchi in proteine: lotti 16D25, 17D25 e 30D25 (scadenza aprile 2026);

– Alla “Coop” e sono le Fette biscottate con farina integrale e olio di semi di girasole alto oleico: lotto 14E25 (scadenza maggio 2026), confezione da 1 kg, e le Fette biscottate Coop flow pack: lotti 16D25 e 17D25 (scadenza aprile 2026), confezioni da 120 g.

Se hai in casa queste confezioni puoi recarti al punto vendita più vicino e, presentando lo scontrino d’acquisto, chiedere il rimborso.