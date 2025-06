Allenarsi fa sempre bene alla salute anche quando non hai tutto il tempo di andare in palestra o al parco per fare attività fisica. Come fare allora?

Avresti mai pensato che, anche stando in ufficio, puoi fare allenamento? Persino seduto dietro la tua scrivania. Può sembrarti impossibile ma è così: anche quando sei dietro la scrivania, hai la possibilità di “sgranchirti” le gambe o la schiena.

Vediamo insieme in cosa consiste questo tipo di allenamento alternativo e come puoi farlo, tutti i giorni proprio mentre sei in ufficio.

Allenarsi? Non sempre è possibile

Ha un nome del tutto particolare questo tipo di allenamento: si chiama “eccentrico” e ti dà la possibilità di allenarti anche mentre sei in ufficio e sei alla scrivania per lavorare. Stare troppe ore seduti non fa bene al nostro organismo e, per questo motivo, ogni tanto, dovremmo alzarci e sgranchirci un po’ le gambe. Ma sappiamo bene che non è sempre possibile farlo.

Dall’altro lato, poi, non tutti abbiamo il tempo quanto la voglia di andare in palestra. Che fare allora? Sappiamo bene che fare attività fisica è salutare per il nostro organismo e, per questo motivo, sono stati diversi i personal trainer che hanno cercato di elaborare un metodo di lavoro che potesse aiutare anche chi di tempo per andare in palestra non ne ha.

Come fare questo allenamento eccentrico e in cosa consiste? Chi passa dalle 6 alle 8 ore seduto in scrivania, e per bruciare calorie dobbiamo trovare un’alternativa. Prova, dalla scrivania, ad alzare in posizione orizzontale le gambe, tienile sollevate qualche istante, e poi riscendi molto lentamente. Esegui il movimento 25 volte per quattro serie durante la tua giornata.

Ecco un tipo di allenamento alternativo

Questo ti aiuterà a riattivare il metabolismo e quindi a bruciare ancora più calorie. Diciamo che questo tipo di attività va fatta quando si sta troppo tempo seduti.

Quando non si può andare in palestra, invece, è bene concentrati sulla fase eccentrica del movimento per ottenere un effetto ancora maggiore nelle tue sedute di allenamento alternativo.

Lo ripetiamo ancora una volta: sappiamo bene che fare sport o attività fisica in modo regolare aiuta a mantenere un corpo giovane e fa bene all’organismo, ma non sempre è possibile farlo. Questo metodo alternativo per allenarsi ci dà la possibilità di fare movimento e, allo stesso tempo, anche di muovere il corpo stesso che resta, per troppe ore, sempre nella stessa posizione.