Esselunga lancia una promozione da 65 euro per la spesa online: come funziona il buono, perché ha generato code e quali vantaggi offre ai clienti.

Un buono sconto da 65 euro, valido per la spesa online, ha scatenato un afflusso record nei punti vendita Esselunga. La notizia ha iniziato a circolare rapidamente tra social e chat private, provocando file all’ingresso, carrelli colmi e un clima di entusiasmo misto a confusione. L’iniziativa, pensata per incentivare l’uso del servizio digitale “Esselunga a casa”, prevede l’acquisto del buono tramite app o sito ufficiale, con possibilità di utilizzarlo per un’ampia gamma di prodotti freschi e confezionati.

Come funziona il buono e cosa offre davvero

Contrariamente alle prime voci circolate tra i clienti, il buono non è distribuito gratuitamente in cassa. Si tratta di un credito digitale acquistabile nell’area “Mondo Fìdaty” della piattaforma di Esselunga, utilizzabile esclusivamente tramite canale online. Una volta completata l’operazione sul sito o sull’app, il cliente riceve il buono entro 24 ore, con possibilità di accumularne più di uno e di spenderlo entro il 30 aprile 2026.

Il buono copre la spesa di prodotti selezionati, tra cui carne fresca, pesce, piatti pronti, salumi affettati al momento e molti altri articoli, senza compromettere la qualità. Esselunga garantisce infatti la catena del freddo durante tutte le fasi della consegna, elemento cruciale per mantenere freschezza e sicurezza alimentare. È possibile anche utilizzare il buono per attivare abbonamenti all’interno della sezione “Buoni e consegne”, ampliando così le opzioni di risparmio.

Questa strategia punta chiaramente a rafforzare la fidelizzazione tra i clienti che già preferiscono la comodità della spesa a domicilio, e allo stesso tempo intercettare chi non ha ancora provato il servizio online, spingendolo a testare un’esperienza d’acquisto che abbina qualità, precisione logistica e vantaggi economici.

Reazioni nei punti vendita e impatto sulla clientela

La promozione ha avuto effetti immediati anche nei supermercati fisici, dove si sono formate code dalle prime ore del mattino. Molti clienti, attratti dalla cifra e poco informati sui dettagli, si sono recati in negozio credendo di ricevere il buono al momento della spesa. La diffusione virale della notizia ha fatto il resto, generando un’ondata di visite nei punti vendita e una domanda sopra le aspettative.

L’iniziale confusione è stata chiarita in poche ore: il buono non è legato alla spesa in negozio, ma richiede registrazione e utilizzo esclusivo online. Nonostante il malinteso, l’interesse verso la promozione è rimasto alto. Molti hanno scelto di scaricare l’app o registrarsi per la prima volta al sito, segno che l’obiettivo di spostare parte del traffico verso il canale digitale è stato centrato.

Chi ha già sperimentato “Esselunga a casa” conosce l’efficienza del servizio: prodotti freschi consegnati puntualmente, imballaggi sicuri, possibilità di scelta dettagliata. E il buono diventa un motivo in più per consolidare questa abitudine.

L’iniziativa, attiva per un periodo limitato, rappresenta un esempio di come una promozione mirata, costruita con logiche digitali e benefici concreti, possa trasformarsi in un’occasione di visibilità e crescita anche per una realtà già consolidata come Esselunga. La risposta del pubblico, seppur inizialmente disordinata, conferma una verità commerciale ben nota: quando si parla di risparmio reale, la risposta arriva subito.