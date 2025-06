I prodotti di bellezza sono quelli che, molto spesso, pensiamo non essere utili o necessari durante il periodo estivo, a causa proprio del caldo. Ma in realtà, non è così.

Le donne, infatti, sono sempre alla ricerca dell’offerta perfetta e ideale per il proprio make up, anche quando fuori ci sono 30° all’ombra: perché essere impeccabili e perfette non è una questione di temperatura.

Ciò che conta, però, è quello di sapere dove andare a cercare tutto questo. Ci sono delle idee che puoi mettere in campo anche se hai delle creme che non usi più.

Crema scaduta? Ecco cosa fare

I prodotti di bellezza, per la cura del corpo quanto anche dei propri capelli o, meglio ancora, per il make up, rappresentano un qualcosa al quale non si può rinunciare. Se pensiamo che, anche se fuori fa davvero caldo, le donne non si trucchino, stiamo pensando la cosa più sbagliata di questo mondo. Le donne, infatti, sono sempre alla ricerca dell’offerta ideale, anche se fuori ci sono 30° all’ombra.

Quando però hai delle creme che ti possono sembrare scadute o non più adatte alla tua protezione solare e, di conseguenza, a fare il loro dovere, ti chiedi: cosa me ne faccio? Attenzione: non vanno mai buttate via, perché c’è sempre una seconda possibilità di vita per loro.

Se da un lato la crema solare scaduta non deve assolutamente essere utilizzata sulla pelle, in quanto non andrebbe a garantirti la protezione riportata (basta guardare la sua consistenza ed il suo odore, che non sono più come quelli che erano all’inizio), dall’altro lato però non devono essere di netto buttate via.

I suoi mille usi

Sì perché possono essere impiegate in altro modo. Ad esempio la puoi applicare sugli oggetti in pelle, specie quando questi iniziano a screpolarsi: la crema infatti reidrata il tessuto e gli ridona di nuovo la sua morbidezza.

Applicala su un panno morbido, poi massaggia delicatamente la superficie dell’oggetto in questione, fino a che quest’ultimo non ti avrà un aspetto più brillante e curato.

Altra modalità d’uso è per togliere macchie o aloni sempre su degli accessori in pelle o sui divani. Può essere usata anche come componente per uno scrub sui piedi o come un ammorbidente per cuticole quando fai il manicure. Inoltre è ideale anche per lucidare il metallo, applicandone una piccola quantità su di un panno, strofinando lentamente sulla superficie fino a quando questa non uscirà lucida.

Insomma: mille usi, anche se pensavi di buttarla via.