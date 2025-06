Con l’estate arriva il problema delle zanzare: la citronella si rivela un rimedio naturale, efficace e decorativo, ideale per balconi, terrazzi e giardini. Coltivarla è semplice e ha molti benefici.

Le zanzare tornano a infestare cortili, terrazzi e giardini, proprio quando si cerca un po’ di sollievo all’aperto. Tra spray chimici e soluzioni temporanee, cresce l’interesse per metodi naturali e sostenibili. In cima alla lista c’è lei, la citronella, pianta tropicale conosciuta per l’aroma intenso e l’azione repellente. Inserita nel verde urbano o coltivata in vaso, si trasforma in barriera vegetale contro gli insetti più fastidiosi dell’estate.

Apprezzata anche per l’aspetto ornamentale, la citronella si integra bene nei giardini mediterranei, grazie al fogliame slanciato e al portamento compatto. Oltre a respingere gli insetti, rilascia un profumo fresco che migliora l’atmosfera serale. Le sue proprietà derivano dagli oli essenziali contenuti nelle foglie, in particolare citrale e geraniolo, gli stessi utilizzati in candele e repellenti naturali.

Come coltivare la citronella: esposizione, terriccio e consigli utili

Coltivare la citronella richiede poche attenzioni. La pianta cresce bene in zone soleggiate, lontano da ristagni d’acqua e in terreni ben drenati. Che si tratti di giardini ampi o piccoli balconi, è sufficiente sistemare i vasi in punti strategici, come ingressi, aree relax o sotto i gazebo. Il calore favorisce la crescita, mentre l’umidità regolare del terreno sostiene la produzione di foglie e oli aromatici.

Chi non vuole partire dai semi può acquistare piantine già sviluppate, pronte per essere trapiantate. In alternativa, la semina va fatta a primavera, con temperature superiori ai 15 gradi. Dopo la germinazione (circa due settimane), le piantine vanno sistemate a distanza per favorire una crescita uniforme e rigogliosa. Una disposizione circolare intorno alle zone di sosta può aumentare l’effetto repellente.

In vaso, la citronella trova spazio anche su finestre, ringhiere e terrazzi piccoli, offrendo protezione anche dove non è possibile creare un giardino vero e proprio. Un vantaggio che la rende versatile e adatta a qualsiasi contesto domestico, anche urbano.

Cura, benefici aggiuntivi e piccoli accorgimenti contro insetti e freddo

Durante i mesi caldi, la citronella va innaffiata con regolarità, evitando di bagnare eccessivamente il terreno. Con l’arrivo del freddo, la pianta può essere ritirata al coperto o protetta alla base con una pacciamatura leggera. La potatura periodica delle foglie più vecchie stimola una crescita più fitta e mantiene attiva la produzione di oli.

Le foglie raccolte possono essere usate in infusi, tè profumati o per aromatizzare ambienti e piatti etnici, in particolare nelle cucine asiatiche. Anche tisane rilassanti e cocktail estivi trovano nella citronella un ingrediente aromatico originale.

Come tutte le piante, anche la citronella può essere colpita da parassiti come afidi e cocciniglie. In questi casi si possono usare rimedi naturali come l’olio di neem o una soluzione diluita di sapone di Marsiglia. Nessun bisogno di prodotti aggressivi.

Per migliorare l’efficacia contro le zanzare e aumentare la biodiversità, è utile associare altre piante aromatiche: lavanda, menta, basilico, geranio e rosmarino. Queste specie aiutano a tenere lontani gli insetti indesiderati, attirando allo stesso tempo api e farfalle utili all’ambiente.

Un’ultima regola, spesso trascurata: eliminare tutti i ristagni d’acqua, come sottovasi e recipienti abbandonati. Le zanzare depongono le uova anche in poche gocce stagnanti. Citronella e prevenzione sono quindi un’accoppiata vincente per un’estate più serena e libera da ronzii fastidiosi.