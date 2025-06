D’estate le scarpiere diventano ambienti a rischio muffa. Scopri i consigli dell’igienista per proteggerle con rimedi naturali, pulizie periodiche e piccoli accorgimenti quotidiani.

L’estate, oltre a portare sole e giornate all’aperto, espone la casa a nuove criticità igieniche. Una delle più comuni, ma spesso sottovalutate, riguarda la formazione di muffa nelle scarpiere. Temperature alte e aria satura di umidità creano condizioni ideali per funghi e batteri, soprattutto negli spazi chiusi dove si conservano le scarpe.

Le conseguenze non si limitano al danneggiamento delle calzature: spore e microrganismi possono aggravare problemi respiratori e allergici, compromettendo la salubrità dell’ambiente domestico. Per evitarlo, è necessario agire in anticipo, seguendo regole di pulizia e conservazione che aiutano a mantenere l’armadio delle scarpe asciutto, pulito e ben ventilato.

Perché la muffa si forma nelle scarpiere e cosa favorisce il problema

La muffa si sviluppa in ambienti caldi e umidi, privi di ventilazione. Le scarpiere, spesso sistemate in ingressi o corridoi, sono chiuse per gran parte della giornata e costruite con materiali – come truciolato o legno – che assorbono e trattengono l’umidità. In estate, anche un paio di scarpe leggermente umide può fare da innesco.

Basta rimettere a posto le calzature dopo una giornata afosa o una pioggia improvvisa perché, nel giro di pochi giorni, si formi condensa e cattivo odore. A peggiorare il tutto contribuiscono polvere, pelle morta, sporco e residui organici che fungono da nutrimento per le colonie fungine.

Secondo l’igienista ambientale, il primo errore è riporre scarpe senza asciugarle. Il secondo è non arieggiare mai il mobile. Senza interventi regolari, si crea un microclima ideale per muffe che si diffondono facilmente su pelle, suole e tessuti, alterandone la struttura e la durata.

Pulizia, ventilazione e rimedi naturali per tenere lontana l’umidità

Per prevenire la muffa durante l’estate, l’igienista consiglia di iniziare da una pulizia completa della scarpiera. Almeno una volta al mese va svuotata del tutto, la polvere va rimossa con l’aspirapolvere e le superfici devono essere pulite con aceto bianco o bicarbonato, disinfettanti naturali che neutralizzano i funghi e gli odori.

Le scarpe, prima di essere riposte, devono essere perfettamente asciutte. Dopo l’uso, meglio lasciarle in balcone o vicino a una finestra per qualche ora, evitando di chiuderle nel mobile appena rientrati. Se bagnate, si può usare carta assorbente all’interno o bustine di gel di silice, efficaci contro l’umidità residua.

Per favorire la circolazione dell’aria, è utile lasciare lo sportello della scarpiera socchiuso almeno nelle ore centrali della giornata. Se non è possibile, si possono inserire all’interno sacchetti di sale grosso, che catturano l’umidità in eccesso, o piccoli deumidificatori portatili.

Un metodo efficace è spruzzare una soluzione di aceto e acqua sulle pareti interne del mobile e lasciare asciugare all’aria. Anche il bicarbonato, distribuito nei ripiani e sostituito ogni due settimane, aiuta a tenere sotto controllo l’umidità.

Per profumare e igienizzare, bastano due gocce di olio essenziale di tea tree o lavanda su un batuffolo di cotone, da sistemare in un angolo. In commercio si trovano anche spray naturali antimuffa e sacchetti assorbi-umidità specifici per armadi.

Durante giugno, è consigliabile fare un controllo settimanale: aprire la scarpiera, controllare l’odore, osservare eventuali macchie e procedere con una pulizia mirata. Ogni due settimane, svuotarla completamente, lasciare arieggiare e verificare lo stato delle scarpe, soprattutto quelle in pelle o tessuto, più delicate e sensibili all’umidità.

Infine, è importante sostituire regolarmente i materiali assorbenti – bicarbonato, sali o gel – e verificare che il sistema di ventilazione sia ancora efficace. Bastano pochi minuti ogni settimana per mantenere una scarpiera asciutta, igienica e a prova di muffa, anche nei mesi più caldi.