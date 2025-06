Con l’arrivo del caldo i gelati Lidl diventano protagonisti della spesa: scopri chi li produce e perché offrono qualità a prezzi bassi.

L’estate è ufficialmente iniziata e con lei anche la corsa al gelato confezionato, uno degli alimenti più amati e consumati in Italia nei mesi caldi. Nei supermercati discount, dove l’attenzione ai prezzi si fa sempre più alta, a guadagnare terreno sono soprattutto i prodotti a marchio Lidl, che uniscono convenienza e gusto. Ma a chi appartiene davvero la produzione di quei gelati venduti a pochi euro? Non tutti lo sanno, ma in molti casi dietro il logo Lidl si celano aziende italiane con nomi noti nel settore dolciario, capaci di garantire standard elevati.

Chi produce i gelati Lidl e perché la qualità è confermata

Dietro i gelati a marchio Lidl, spesso percepiti come semplici prodotti economici, si nascondono collaborazioni con produttori storici. Tra questi spicca Sammontana, una delle aziende più riconoscibili nel panorama nazionale per la produzione di gelati industriali e artigianali. I celebri tartufi gelato in vendita da Lidl, ad esempio, sono realizzati proprio negli stabilimenti Sammontana. È un dettaglio che non compare in grande sui cartellini, ma che emerge dalle sigle di produzione o dai lotti visibili sulle confezioni.

Questa partnership strategica non è casuale. Lidl ha puntato molto, negli ultimi anni, sul rafforzamento della propria immagine come insegna attenta alla qualità, pur mantenendo prezzi bassi. Affidarsi a fornitori italiani già affermati ha permesso di offrire al cliente un prodotto solido e riconoscibile, pur senza rinunciare alla logica del discount. L’uso di ingredienti selezionati, di linee dedicate alla catena e di controlli interni ha fatto il resto, permettendo ai gelati Lidl di competere per sapore e consistenza con brand molto più costosi, in alcuni casi superandoli nei test.

Il tutto senza pubblicità invadenti né confezioni vistose. Solo etichette minimali, ingredienti chiari e prezzi ben visibili. Un modello che funziona, soprattutto in un’estate dove il carrello intelligente è ormai un’abitudine per tanti.

Prezzi sotto i 3 euro e una varietà di gusti che sorprende

La gamma gelati firmata Lidl è ampia e copre ogni segmento: dai classici coni panna e cioccolato, ai biscotti gelato alla panna, passando per le coppe al caffè, le coppette panna e cioccolato, e anche proposte più moderne come i gelati al caramello salato o al burro d’arachidi. I gusti stagionali e le edizioni limitate vengono aggiornati regolarmente, così da mantenere vivo l’interesse dei clienti anche nei mesi centrali dell’estate.

I prezzi sono un punto forte. Una vaschetta da 500 grammi con gusti assortiti si acquista intorno ai 3,99 euro, mentre una confezione da otto biscotti gelato costa 2,49 euro. I coni multipack, disponibili anche in versioni con mandorle o brownie, si aggirano attorno ai 2,89 euro. Le coppe al caffè stanno a 2,29 euro, mentre quelle panna e cioccolato sono vendute a 2,69 euro. Anche le opzioni senza glutine, vegane o ad alto contenuto proteico fanno parte della linea, segnalate chiaramente sugli scaffali.

Tutto questo è possibile grazie a un modello produttivo ottimizzato, tipico delle grandi catene come Lidl: produzione su scala, distribuzione diretta e accordi con aziende italiane per mantenere alta la qualità senza gravare sul prezzo finale. Il risultato è un’offerta accessibile, che riesce a soddisfare anche i palati più esigenti senza costringere a rinunce sul piano del gusto.