Quando pensi alle prossime vacanze estive, subito ti vengono in mente le spiagge esotiche. Ma non dobbiamo dimenticare che esiste anche il bel fresco della montagna.

Ciò che però dobbiamo sapere è che non per forza bisogna solo immaginare, perché molto spesso possono anche essere raggiunte queste mete così tanto ambite. E non si tratta solo di mare. Vediamo insieme in quali altri paradisi puoi andare in vacanza.

Maldive sì, ma ci sono anche altre mete poco conosciute ma che, comunque, hanno attrazioni naturali e paesaggistiche che vale la pena di vedere. Scopriamoli insieme.

Una meta inaspettata

Le vacanze sono arrivate e in molti, allo stesso tempo, stanno iniziando a guardarsi attorno per iniziare a pensare dove poter trascorrere i giorni di ferie che si è prescelto. Ciò che è necessario pensare è che, molto spesso, sì, si sceglie il mare che è accanto a noi, quello dell’Italia e di casa nostra. Ma può anche capitare che, per darsi una botta di vita, si scelga di andare altrove, magari anche all’estero.

Non è sempre detto che mare cristallino sia sinonimo di Isole Maldive, anzi. Ci sono tantissimi altri luoghi che hanno attrattive paesaggistiche diverse ma che, come dicevamo, sono davvero poco conosciute. Un esempio su tutti? La zone di montagna: alzi la mano chi ha visitato ed è stato in soggiorno in montagna in luoghi che non siano quelli maggiormente gettonati e alla portata dei Vip.

Al tempo stesso, però, abbiamo anche la possibilità di poter soggiornare in questi luoghi, riuscendo a prenotare case o un appartamento in villaggio già da ora a prezzi che sono stracciati. Case che sembrano essere quelle dei Vip ma che, in realtà, sono davvero alla portata di tutti. Quella che stiamo per proporvi è una soluzione per le tue vacanze.

Ecco l’alternativa alla spiaggia

Anche se non è un vero e proprio luogo di montagna, è situato sì, sui monti, ma con una vista sul mare e sulla zona della Costiera Amalfitana. Siamo a Pianillo, in zona San Lazzaro, nei pressi di Agerola, in Campania. Un posto magico che vale la pena di visitare almeno una volta nella vita: qui c’è la Guest House Camera Luna.

Un posto unico nel suo genere: un appartamento di 15 metri quadri, composto da una camera da letto, un bagno privato e. il tutto (per un tuo soggiorno) a partire da soli 76€ a notte.

La vista è mozzafiato, sul mare della Costiera, che può essere raggiunta anche per un bagno in spiaggia. Questa casa vacanza dispone di un balcone privato, ideale per rilassarsi la sera ed offre, anche, un accogliente bed and breakfast con accesso al giardino in comune, perfetto per trascorrere piacevoli mattinate all’aperto.