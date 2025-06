Ryanair, per ottenere il rimborso se il volo fa tardi o è cancellato, devi assolutamente sapere questo. Come fare

Quando si viaggia, bisogna prepararsi anche agli imprevisti. Non sempre, infatti, tutto va secondo i piani, ed è per questo che è bene avere un piano B, per ogni evenienza. Informarsi preventivamente su cosa potrebbe accadere, in caso di imprevisti, è fondamentale per trovare un’alternativa valida, soprattutto nei viaggi in aereo.

Può accadere che un volo sia in forte ritardo, oppure che sia cancellato. In questi contesti, spesso non si sa come comportarsi, e invece è bene essere al corrente dei propri diritti, e come funziona.

Molti viaggiano con le compagnie low cost, e Ryanair è tra le migliori. Chiaramente, può accadere che vi sia qualche disguido, per cui sapere cosa fare, in taluni contesti, è un grande aiuto. Scopriamo insieme qual è la politica di rimborso e risarcimento Ryanair, in caso di ritardi o cancellazioni.

Chi vola con Ryanair può avere diritto a rimborsi o risarcimenti fino a 600 euro, se si dovessero verificare ritardo, cancellazioni, o nel caso in cui non sia permesso l’imbarco.

Prima di capire quando si può ottenere un rimborso o un risarcimento, è fondamentale sapere il significato di entrambi. Nello specifico, un rimborso consiste nel restituire il prezzo del biglietto o spese in più che il passeggero ha dovuto affrontare. Il risarcimento, invece, è una compensazione a livello economico per disagi subiti, e questa esula dal prezzo del biglietto.

Il rimborso si può ottenere se il volo è stato cancellato, se c’è un ritardo che supera le 5 ore e il passeggero sceglie di non partire più. Oppure, in caso di lutto entro 28 giorni dalla data in cui si parte, o per problemi di meteo, scioperi non della Ryanair e molto altro ancora.

Il risarcimento, invece, occorre se il volo è cancellato senza preavviso di minimo 14 giorni, o se c’è un ritardo che supera tre ore all’arrivo, un overbooking, o se il bagaglio ha subito danni o è andato perso. In caso di cancellazione volo senza preavviso minimo, il risarcimento può andare da 250 a 400 euro, mentre se c’è un ritardo di oltre tre ore, si può avere una cifra tra 250 e 400 euro, in base alla distanza del volo.

In caso di overbooking o negato imbarco, si possono avere rimborso del biglietto, erogazione che va da 250 a 400 euro, sempre secondo la distanza del volo, assistenza in aeroporto. Naturalmente, bisognerà valutare l’entità del disagio e da qui, si capirà quale sia l’opportuno risarcimento. Se, invece, l’imbarco non è permesso per ragioni legate a sicurezza, salute o documenti di viaggio che non hanno validità, non si otterrà nessun risarcimento.

Per fare domanda di rimborso o risarcimento a Ryanair, si possono usare sito o app Ryanair. Altrimenti, ci si può affidare a intermediari che si occuperanno di gestire la pratica.