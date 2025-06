Se soffri di allergie stagionali, ci sono degli utili rimedi naturali da prendere in considerazione, per liberarti da questi fastidi

Le allergie stagionali sono fastidiose reazioni che occorrono in certi periodi dell’anno (primavera, estate, autunno), e molte dipendono dai pollini degli alberi o delle graminacee, e altri fattori. Di solito, quando si manifestano, queste allergie sono riconoscibili da una serie di sintomi irritanti.

Un esempio è il naso che cola o chiuso, si starnutisce spesso, si avverte prurito, occhi che lacrimano o sono rossi. Si può tossire di frequente o avere leggere difficoltà a respirare. In linea generale, si possono usare dei farmaci per trattare questi sintomi, come antistaminici, decongestionanti, colliri e molto altro.

In genere, per prevenire queste allergie sarebbe opportuno fare uso di filtri antipolline, usare occhiali da sole per tutelare gli occhi, evitare di uscire nelle ore in cui il polline si sparge in una certa quantità, soprattutto nei giorni in cui c’è parecchio vento.

Come detto, esistono anche dei rimedi naturali che possono essere efficaci contro queste allergie stagionali. Scopriamo insieme quali sono.

Allergie stagionali, rimedi naturali efficaci da tenere in considerazione

La natura ci ha donato tutto ciò di cui necessitiamo, e a volte basta conoscere dei rimedi naturali per alleviare i sintomi di una serie di problematiche.

Nel caso delle allergie stagionali, uno dei rinforzi migliori per il sistema immunitario è la Vitamina C. Il motivo? Stiamo parlando di un forte antiossidante e antistaminico naturale, che serve per monitorare i livelli di istamina. Le fonti che la contengono sono arance, carote, kiwi, peperoni, fragole, pomodori, spinaci, broccoli, banane.

Importanti sono anche i flavonoidi, cruciali nella prevenzione del rilascio di istamina, e in grado di ridurre infiammazione o reazioni allergiche. Possiamo trovarli in cibi come cipolle, mele, prezzemolo, agrumi, broccoli, legumi.

Anche gli Omega 3 hanno proprietà antinfiammatorie e li troviamo in salmone, noci, semi di canapa, olio di semi di lino. Molto utili, in questi contesti, sono anche le erbe aromatiche e le spezie, che svolgono la stessa azione sopraccitata, ossia tendono a ridurre il rilascio di istamina. Tali benefici sono riscontrabili in zenzero, camomilla, echinacea, finocchio, aglio, ecc.

Ottimo per contrastare le allergie stagionali anche il ribes nero, che ha una funzione da antistaminico naturale, è antiossidante e contrasta le infiammazioni. Di solito, per assumerlo e dosaggi giusti, bisogna consultare un naturopata che saprà dare giusti consigli, in base alle esigenze. Ottimi per contrastare le allergie stagionali sono anche tè verde, aceto di mele, infuso di basilico.