Hai voglia di creare un dessert fai da te senza spendere una fortuna? E soprattutto senza, poi, doverti sporcare troppo le mani? Abbiamo la soluzione che fa per te.

Non si tratta solo di prepararlo nel vero senso della parola ma, dall’altro lato, anche di preparare (e intendiamo, di crearlo noi ex novo) il contenitore che possa “contenerlo” al suo interno, senza a sua volta farti spendere troppi soldi.

Sembra uno scioglilingua ma, in realtà, ciò che stiamo per proporti è più semplice di quanto credi. Continua a leggere il nostro articolo e scoprirai di cosa stiamo parlando.

L’arte del riciclo anche con i ghiaccioli

Avresti mai pensato di preparare gelati e ghiaccioli a casa tua spendendo meno di quello che pensi? Ciò di cui stiamo per parlarti ti cambierà la vita nel giro di pochissimo tempo. Soprattutto se hai dei bambini, preparare dei ghiaccioli fatti in casa è il metodo più semplice per accontentarli ed evitare che mangino, a merenda, solo piccole schifezze industriali.

Dall’altro lato, però, occorre anche avere dei porta ghiaccioli per poterli preparare: ma tutti ne siamo forniti in casa? A quanto pare no, ma questo non deve preoccuparci perché, sappiamo bene, che riciclando le materie giuste, è possibili prepararli da noi. Vediamo insieme in che modo.

Quante volte, noi e anche i nostri bambini, mangiando un ghiacciolo, che sia fatto in casa o industriale, ci ritroviamo alla fine con tutte le dita appiccicose. Questo non va bene! Ed ecco che la fantasia ed il riciclo entrano in gioco…come? Attraverso dei porta ghiaccioli fatti con il feltro. Procuriamoci della stoffa di riciclo o dei fogli di feltro.

Ecco come dire stop alle dita appiccicose

Ritagliamone un rettangolo e cuciamolo sui tre lati lasciando aperto il lato superiore, dove andrà infilato il ghiacciolo. Se non sai usare ago e filo, puoi sempre fare affidamento sulla colla a caldo.

Si può usare la stoffa che più ci piace, specie se vogliamo regalarli ai bambini, possiamo anche usare della stoffa colorata con i loro personaggi dei cartoni animati preferiti o, anche, con della frutta, proprio per poterli differenziare in base al gusto del ghiacciolo che mangeranno.

È venuto il momento di dire basta alle dita appiccicose ogni qualvolta mangiamo un gelato o un ghiacciolo. Quest’idea di riciclo è davvero unica nel suo genere: non vediamo l’ora di provarla e, siamo certi, piacerà senz’altro anche ai più piccoli che vorranno mangiare sempre ghiaccioli proprio per poter cambiare e scambiare sacchetto ogni volta.