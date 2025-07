Scopri le 4 tra le banche più sicure d’Europa secondo la BCE. Ecco i criteri usati e cosa sapere prima di affidare i propri risparmi.

Affidare i propri risparmi a una banca resta una delle scelte più delicate per famiglie, lavoratori e piccoli investitori. In un contesto in cui la fiducia nel sistema creditizio è spesso minata da scandali, chiusure improvvise e notizie di instabilità finanziaria, sapere quali istituti offrono maggiori garanzie di sicurezza diventa essenziale. A chiarire il quadro arriva uno studio della Banca Centrale Europea, che ha stilato una classifica delle banche più affidabili del continente.

All’interno di questa lista figurano anche tre realtà italiane, che si distinguono per solidità patrimoniale, trasparenza e capacità di tutela dei correntisti. Un dato rilevante per chi è in cerca di un conto corrente, vuole diversificare i propri investimenti o sta semplicemente valutando un cambio di istituto per maggiore tranquillità futura.

Come si misura l’affidabilità di una banca secondo la BCE

La classifica stilata dalla BCE prende in esame diversi indicatori tecnici e finanziari. Uno dei principali è il rating, ossia il punteggio assegnato da agenzie specializzate in base alla storia dell’istituto, alla struttura del bilancio e alla sua esposizione ai rischi. Accanto a questo, vengono valutati la quotazione in borsa, la trasparenza delle informazioni fornite ai clienti, la qualità del servizio di assistenza e l’accessibilità dei canali online e fisici.

La dimensione dell’istituto bancario gioca un ruolo importante, ma non è l’unico fattore determinante: contano di più la capacità di mantenere stabilità nel tempo e di gestire i capitali in maniera prudente. È proprio tenendo conto di questi elementi che l’analisi ha evidenziato tre banche italiane come tra le più sicure in assoluto nel panorama europeo.

Credem, Intesa Sanpaolo e Banca Mediolanum: i nomi più solidi in Italia

Dallo studio emerge che Credem, Intesa Sanpaolo e Banca Mediolanum si confermano ai vertici per affidabilità e sicurezza. Questi istituti sono riusciti a garantire una gestione stabile, con performance solide anche in momenti di incertezza economica. I dati evidenziano una struttura patrimoniale solida, ottimi livelli di liquidità, attenzione alla trasparenza e una relazione diretta e continua con i clienti.

Il risultato è importante anche per il piccolo risparmiatore: scegliere uno di questi istituti significa minimizzare i rischi legati alla gestione dei propri fondi, sia nel caso di conti correnti sia per quanto riguarda investimenti obbligazionari o titoli di Stato. È una scelta che premia chi, oltre al rendimento, guarda alla stabilità e alla tutela a lungo termine.

La classifica conferma una tendenza già nota agli addetti ai lavori, ma ancora poco divulgata tra il grande pubblico. In un momento storico in cui i mercati possono subire forti oscillazioni, sapere di poter contare su istituti robusti è un elemento che fa davvero la differenza.