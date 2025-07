Occhio al colore che indossi d’estate, potrebbe attirare tante zanzare. Scopri qual è il motivo che c’è dietro

L’estate, si sa, è tempo non solo di sole, mare, montagna, gite all’aperto, relax e puro divertimento. In questa splendida stagione, la natura è in pieno fermento, gli animali escono dalle tane (molti in primavera, ma alcune specie in estate), gli insetti pullulano nelle case. E, in particolare, le zanzare si aggirano per le stanze in cerca di nutrimento.

Noi esseri umani lo sappiamo bene, perché esse ronzano attorno a noi per poi cercare la giusta occasione per poggiarsi e pungere. Il punto è che sì, le zanzare sono, in linea generale, innocue, ma al contempo, possono portare dei rischi non indifferenti.

Alcuni tipi di zanzare, in certe aree d’Italia e del mondo, possono veicolare malattie, e per questa ragione è importante proteggersi al meglio, con i rimedi a disposizione. Peraltro, ve ne sono diversi: alcuni chimici, altri naturali.

C’è chi installa zanzariere in casa per difendersi dall’ingresso dei suddetti insetti, e chi invece usa spray repellenti. C’è chi si serve di piante come la citronella, il cui odore è assolutamente sgradito alle zanzare, che si allontaneranno.

In tanti, però, si chiedono che cosa attragga così tanto le zanzare, o meglio, come mai c’è chi viene punto di più rispetto a qualcun altro? In effetti, è una cosa che accade spesso. Il motivo è molto semplice, ed ecco qual è, in dettaglio.

Zanzare, se indossi questo colore potrebbero pungerti di più

Sono in tanti a pensare di essere punti di più dalle zanzare perché magari si ha il sangue dolce. Come spiega ilfarmacistaticonsiglia su Instagram, la puntura di questo insetto non occorre per questa ragione.

Tuttavia, sarebbe vero, invece, che le zanzare tendono a essere più attratte da un certo tipo di soggetto. Nello specifico, si tratta di una sorta di fattore chimico. Le zanzare sono prese dal respiro dell’essere umano, in quanto più è la quantità di anidride carbonica emessa, e più esse riescono a notarci.

Ma non è tutto, perché un altro catalizzatore è costituito da sudore, batteri, o acido lattico. Le zanzare puntano quei corpi che emano calore e a fare in modo che si avvicino, sono anche certi colori. Esse, infatti, sono richiamate da colori scuri come blu o nero. Infine, alcuni esperti dicono anche che chi appartiene al gruppo sanguigno 0 tenderebbe a essere punto maggiormente, rispetto a chi ha altri gruppi sanguigni.