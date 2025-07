Se vuoi una vacanza da re spendendo meno, non perdere questa incredibile occasione: è tutto a portata di click.

L’estate è la miglior occasione per viaggiare, staccare e godersi dei meravigliosi momenti di relax. Luglio e agosto sono i periodi di alta stagione, quelli in cui le persone viaggiano di più, e i costi sono piuttosto elevati. Molti scelgono mete di mare, ma a volte, preferiscono alloggiare in posti che si trovano a pochi km da esso, godendosi anche un po’ di entroterra e risparmiando sui prezzi.

D’altronde, si possono cogliere due piccioni con una fava: la bellezza e la quiete della montagna, e il relax e il divertimento al mare. Se il tuo intento è quello di visitare entrambi e godere di luoghi davvero stupendi, non puoi assolutamente perdere questa occasione.

Nel periodo estivo ci sono molte esperienze e attività da svolgere sia al mare sia in montagna, basta organizzarsi al meglio. Se desideri risparmiare e prenotare una vacanza indimenticabile, puoi dare uno sguardo alle occasioni di questa interessante meta.

Se vuoi vivere una vacanza da re a prezzi contenuti, questa meta può fare per te

Se stai cercando di fare un’esperienza indimenticabile solo o con chi vuoi, Baunei, affascinante comune sito in Sardegna, può essere ciò che stai cercando.

Basti pensare a un altopiano montuoso che si erge circondato da imponenti montagne, per iniziare a sognare di una vista mozzafiato, che si completa con un affaccio dalle alture di questa località, su fascinose falesie che si ergono su un mare trasparente. Questa è Baunei, tra incantevoli montagne e spiagge con acque turchesi, attorniate da pareti di roccia monumentali. In particolare, Cala Galoritzé è definito un vero paradiso terrestre.

Per raggiungere le spiagge da Baunei, è possibile andare in auto, ma ve ne sono altre che invece sono raggiungibili a piedi, seguendo un sentiero, oppure in barca. Un punto di riferimento per alloggiare a Baunei, da cui poi muoversi per raggiungere dintorni e spiagge più belle, è La Casa delle Rondini.

Questo affittacamere dispone di una meravigliosa terrazza, camere per non fumatori e Wi Fi gratis. Le stanze sono provviste di balcone con vista, TV schermo piatto, bagno privato, frigo e molto altro ancora. Se si prenota su booking.com, è possibile trovare degli sconti davvero molto interessanti, di cui approfittare al più presto, nel periodo desiderato.

Tra le attività da fare a Baunei ci sono gite in barca per visitare spiagge dall’aspetto incantevole, come Cala Luna, Cala Mariolu, la Grotta del Fico. Si possono fare escursioni di trekking o panoramiche, visitare le particolari vie del borgo antico di Baunei, fare esperienze enogastronomiche, noleggiare un gommone.

Tra relax e divertimento, puoi regalarti una vacanza da sogno, approfittando degli sconti.